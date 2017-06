Se billedserie Det nye værk er skabt af træ fra Hareskoven, og det er op til forbipasserende og skovens brugere selv at bestemme, hvordan de vil bruge det. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Design skal få folk væk fra stierne

Furesø - 19. juni 2017 kl. 04:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 meter fra Hareskov Station - inde i Hareskoven - er der en lysning omkranset af høje rødgraner. Her har designgruppen HOLDBAR skabt et helt nyt »værk«, en cirkel laver af fire Douglas grantræer, som er fældet og bearbejdet i skoven. Værket er bygget på en skåning, men fra siden er det horisontalt, hvilket betyder, at cirklen nogle steder er helt nede ved jorden, så man f.eks. kan sidde på den og andre steder er højere oppe i luften, så man kan gå under den.

HOLDBAR blev dannet i 2015 for at skabe et forum for vidensdeling, eksperimenter, debat og samtaler med udgangspunkt i begrebet bæredygtighed. Gruppen består af otte design- og arkitektstuderende, som alle er med i gruppen i deres fritid. Projektet i Hareskoven er blevet til i samarbejde med Naturstyrelsen og er støttet af midler fra Statens Kunstfond.

- Vi ville gerne lave noget i skoven, som kunne være der i lang tid, og vi mødtes med en naturvejleder i Naturstyrelsen for at høre, hvad de syntes. Der var heldigvis opbakning, for de vil gerne have, at folk bruger skovene mere, og at folk også kommer væk fra stierne og oplever skoven på den måde. Vi vil udfordre folks måde at bruge skoven på, fortæller Anne Brandhøj, der er møbeldesigner og med i HOLDBAR.

Projektet har gran som gennemgående tema.

- Vi blev interesseret i gran- og nåletræer, fordi det er et meget nordisk materiale. Samtidig er folk forhold til gran næsten kun, at man danser rundt om et træet til jul. Det er helt klart et materiale, vi skal arbejde videre med.

Det praktiske arbejde begyndte mandag i sidste uge, hvor træerne blev fældet, savet op og lavet til stolper og brædder ved hjælp af et mobilt savværk. Herefter var det gruppens tur til at samle cirklen.

Selvom det umiddelbart ligner et oplagt mødested eller sted at hvile benene under en tur i skoven, så er formålet med træprojektet ikke givet på forhånd.

- Det er ikke et møbel, og det har ikke en tiltænkt funktion på forhånd. Man må bruge den, som man vil. Vi håber, at den vil stå i mange år, men det er folkets og Naturstyrelsens nu. Vi bestemmer ikke over den. Måske skriver folk små kærlighedserklæringer på træet eller andre ting. Vi er i hvert fald meget spændte på at se, hvad folk vil bruge den til, og vi vil da også holde rigtig meget øje med den, siger Anne Brandhøj.

Ved indvielsen af værket i lørdags var mange mødt op. Hele dagen var gran i centrum, men blandt andet gran­drinks og -øl, workshops med musik med udgangspunkt i gran og træ, koncerter og mad med gran.