Den gamle kommuneskole bevares

Furesø - 16. juni 2017

Mulighederne er mange, idéerne endnu flere. Én ting er sikker - den gamle kommuneskole på Frederiksborgvej 3 i Farum bevares og skal i fremtiden på ny være centrum for aktiviteter, der giver området liv og styrker hele Farum Midtby til gavn for både borgere og erhvervsliv. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har nu sat gang i den videre proces for grunden, hvor den gamle Farum Kommuneskole ligger.

Udvalget har besluttet, at der skal tages udgangspunkt i en bevaring af de gamle skolebygninger, når der udarbejdes et udkast til de byplanmæssige rammer for udviklingen af området mellem Frederiksborgvej og Farum Kulturhus, som kommunen efterfølgende skal udbyde de to grunde på. På nabogrunden ligger pt en bygning fra 1970'erne.

Udvalget besluttede på samme møde, at der skal etableres nye boliger på denne grund. Udkastet til de byplanmæssige rammer præsenteres for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget efter sommerferien og sendes efterfølgende i offentlig høring.

- Vi indleder høringsperioden i sensommeren med et borgermøde, så alle får mulighed for at spørge ind til planerne og give deres besyv med. De byplanmæssige rammer bliver udarbejdet på baggrund af en god dialog med en lang række interessenter og grundige, faglige overvejelser, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at involvere sig i fremtiden for et område, som mange passerer hver eneste dag. Målet er, at aktiviteterne og anvendelsen af området skal skabe rammen for boliger - blandt andet til unge og seniorer og give os attraktive grønne byrum, der giver liv og styrker sammenhængene i hele Farum Midtby, siger John Ingemann Allentoft (K), formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

I den forbindelse skal muligheden for at skabe en mere direkte fodgængerforbindelse mellem Kumbelhaven og Farum Bytorv afklares.

Dialogen blev kickstartet i slutningen af marts 2017, da Furesø Kommune var vært for et dialogmøde med blandt andre Ældre Sagen, Centerforeningen, Furesø Erhvervsforening, Furesø By og Land og Miljørådet. Opsamlingen på denne interessentinddragelse har nu været på dagsordenen hos Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Furesø Kommune har bedt om at få bygningen vurderet - rapporten viser, at Frederiksborgvej 3 bør bevares. I vurderingen har Center for Bygningsbevaring blandt andet set på arkitekturen, kulturhistorien og originaliteten. Den gamle kommuneskole, der senere blev rådhus, er en af lokalområdets ældste bygninger og blev bygget i årene 1923-31.

Udviklingen af det tidligere rådhusområde i Farum er et væsentligt element i udviklingen af Farum Midtby. I 2015 vedtog Furesø Byråd, at den fremtidige anvendelse af området skal bredes ud til en blandet anvendelse med primært boliger og med publikumsmæssige aktiviteter i stueetagerne som fx cafeer/restauranter, liberale erhverv, kontorer eller offentlige formål.