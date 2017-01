Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse får endnu flere beboere. Foto: Allan Nørregaard

Delte meninger om Laanshøj-lokalplan

Furesø - 12. januar 2017 kl. 06:42 Af Jimmy Rømer

Efter et års forberedelse har Furesø Byråd sendt et forslag til en ny lokalplan for Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse i høring.

Der har været afholdt otte møder med repræsentanter fra beboerne og Danmarks Naturfredningsforening Furesø for at kvalificere lokalplanforslaget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er brug for at takke grundejerforeningen, beboerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening for det store engagement og bidrag i processen, bemærker Lone Christensen, Lene Munch-Petersen og Preben Sandberg Pettersson, medlemmer af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget for Socialdemokratiet.

De tre socialdemokrater tilføjer, at det forslag, der nu foreligger, indebærer et langt færre antal boliger og lavere byggehøjder end det oprindelige forslag fra BoligEjendom.

- Fra politisk hold har det været vigtigt, at der vil blive bygget med respekt for områdets natur. Udsyn og ud- og indkig over flyvestationen skal bevares, og arkitekturen skal tage hensyn til områdets terrænforskelle, bevoksning og vådområder. Vi ønsker tæt, lavt byggeri og valg af farver og materialer, der spiller sammen med det eksisterende byggeri i Nordlejren, påpeger Lone Christensen, Lene Munch-Petersen og Preben Sandberg Pettersson.

Det er vigtigt, at der i området bliver mulighed for bofællesskaber og de glæder sig over at hele to bofællesskaber er interesseret i at etablere sig på Laanshøj.

- Det har været bekymringer for den fremtidige trafikafvikling til og fra Laanshøj - og de er blevet taget alvorligt. Derfor er vi glade for beslutningen om trafiksanering af Kirke Værløsevej og vil løbende følge op for at forbedre fremkommeligheden. Vi politikere skal have mange forskellige hensyn for øje og afveje dem over for hinanden. I Laanshøj gælder det nuværende beboere, kommende borgere i det fremtidige byggeri, grundejers interesser, naturen og hensynet til kommunens udvikling generelt, understreger Lone Christensen, Lene Munch-Petersen og Preben Sandberg Pettersson. Og de tilføjer:

- Lokalplanforslaget er efter vores opfattelse udtryk for en god afvejning og balance mellem disse forskellige hensyn. Det er derfor også et enigt Miljø- Plan og teknikudvalg, der har besluttet at sende lokalplanforslaget i høring. Vi glæder os til at høre jeres reaktioner og synspunkter, som vil blive hørt og indarbejdet bedst muligt i det endelige lokalplanforslag.

Men dommen over lokalplanforslaget er ganske anderledes hård, hvis man spørger Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm. Han mener blandt andet, at flere boliger på Laanshøj er til skade for natur og miljø, og at byggeriet vil betyde, at kommunen skal bruge millioner af kroner til et nyt institutionsbyggeri.

- Flere boliger og en højere bebyggelsesprocent vil efterlade mindre lys og luft mellem husene og mindre plads til grønne arealer. De borgere, der allerede er flyttet ind i området har ved at læse den nuværende lokalplan haft nogle forventninger til den resterende udbygning, som flertallet nu vælger at skuffe. Det er hverken rimeligt eller fornuftigt, tilføjer Øjvind Vilsholm.

Han mener, at det øgede antal boliger vil sænke herlighedsværdien for hele området, og flere børnefamilier vil betyde, at der kommer til at mangle en daginstitution, som han vurderer vil koste kommunekassen i omegnen af 20 millioner kroner.

Enhedslisten mener også, at flere borgere på Laanshøj ikke kan undgå at give flere problemer for myldretidstrafikken i gennem Værløse, hvor Kirke Værløsevej allerede nu tager lang tid at tilbagelægge.

- Flertallet lægger op til at afsætte midler til at forbedre trafikafviklingen, men det vil i bedste fald medføre, at forholdene forbliver uændrede, når der fremover skal presses endnu flere biler gennem Værløse, påpeger Øjvind Vilsholm.

- Og uanset, hvor hurtigt det så kan lade sig gøre, at få de mange flere biler gennem Værløse, så vil alle værløseborgere tabe på den udbygning. For flere biler giver øget forurening og dermed dårligere luft for alle, der bor i Værløse, slutter Øjvind Vilsholm.