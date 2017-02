Dejlige omgivelser med fejl og mangler

Området omkring Farum Svømmehal kan optimeres, siger to mangeårige medlemmer af Farum Boldklub.

Furesø - 07. februar 2017 kl. 06:12 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til august 2017 åbner dørene for Campus Furesø - et studie- og ungemiljø, hvor unge kan gå på en almindelig 10. klasse eller en erhvervsrettet 10. klasse, hvor man kan snuse til mulighederne på en EUX eller en erhvervsuddannelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På forhånd har der været stor opmærksomhed og interesse for Campus Furesø, men det kan også give problemer for en række af de foreninger, der har aktiviteter i Stien på den tidligere Bybækskole.

Blandt andet skal Ældre Sagen finde et nyt opholdssted til de otte forskellige aktiviteter, foreningen har kørende om ugen.

To mangeårige aktive medlemmer af Farum Boldklub, John Toelhøj og Poul Christoffersen, har gjort sig en række tanker om skabelsen af et borgernært aktivitetsområde i og omkring Farum Svømmehal og Farum Park.

Her kunne de forestille sig at udvikle området til at være et fritidsområde, hvor der er plads til aktiviteter udover de kluborganiserede kampe og træningspasninger.

Trods ting mange dejlige faciliteter, der året rundt tiltrækker tusindvis af brugere, har området ifølge John Toelhøj og Poul Christoffersen nogle mangler og svagheder.

- Derfor vil det være fornuftigt at udvikle området, så det også skaber plads til og benyttes af enkeltpersoner eller grupper uden om den kluborganiserede idræt. Ligeså af skoler, daginstitutioner eller idrætsklubbernes medlemmer udenom den planlagte trænings og kampvirksomhed, forklarer John Toelhøj og Poul Christoffersen.

De peger på, at sidst på eftermiddagen, aftentimerne og dele af weekenderne er området tæt belagt med aktive i træning, kampe og stævner samt tilskuere til disse aktiviteter. Men når disse aktiviteter ikke finder sted, er området tomt.

- Området indeholder nu ingen steder, hvor man kan mødes og hygge sig med kammerater og beskæftige sig med andre fornuftige ting end idræt. Ingen steder der kan samle børn, unge og ældre, som har lyst til at mødes under uformelle former, som et »fritidsområde« kunne tilbyde, tilføjer de.

John Toelhøj og Poul Christoffersen mener, at på arealet over og mellem svømme- og fodboldklubbens nuværende område kunne bygges faciliteter, der kunne indeholde fire til seks lokaler til undervisning om formiddagen og først på eftermiddagen, så havde foreninger som for eksempel Ældre Sagen nye undervisningslokaler. Var det flytbare vægge, kunne også Bowlsholdet være der. Der skulle være et køkkenområde og opholdsrum, så man kunne lave en kop kaffe - smøre en ostemad og så videre. Så ville man kunne blive efter endt undervisning og få talt lidt med sine meddeltagere.

Om eftermiddagen og om aftenen kunne grupper og foreningerne, blandt andre FC Nordsjællands unge spilere så tage over og bruge faciliteterne til alt fra lektielæsning til kammeratligt samvær, ligesom forældre, der venter på deres poder, havde et sted at være.

- Kommunen fik lokaler, der blev brugt fuldt ud og af borgere i alle aldre - det her kunne virkelig være en win - win situation, siger John Toelhøj og Poul Christoffersen.

De foreslår også, at der med tiden måske bygges en mindre træningshal, hvor forskellige aktiviteter kan udfoldes i vinterhalvåret, samt i tilfælde af dårligt vejr, og at det overvejes, hvordan den nu ikke brugte grusbane kan indgå i det aktive fritidsliv.

John Toelhøj har boet i Farum siden 1956. Han har været medlem af Farum Boldklub i mere end 55 år og har det længst varende medlemsskab i klubben, ligesom han er mangeårig ungdomstræner, ungdomsudvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem. Endvidere er han ansvarlig for aktiviteten Bowls under Ældre Sagen.

Poul Christoffersen har være medlem af Farum Boldklub siden 1983. Han er mangeårig holdleder for ældre fodboldseniorer. Han bestrider opgaverne med kommunikation i Farum Boldklub og er ansvarshavende redaktør af klubbens 100 års jubilæumsavis.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har kigget nærmere på forslagene fra John Toelhøj og Poul Christoffersen, og umiddelbart lyder der positive toner fra borgmesterkontoret.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé at se på mulighederne for, at endnu flere kan benytte vores gode idræts- og fritidsaktiviteter ved Farum Park og Farum Svømmehal. I første omgang vil jeg invitere John Toelhøj og Poul Christoffersen på en kop kaffe sammen med formanden for Kultur- idræts- og fritidsudvalget, Helle Katrine Møller (RV), for at høre nærmere om idéerne. Hvis vi går videre med tankerne, skal de lokale klubber i området og naboerne naturligvis høres, ligesom Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget skal inddrages. Hvis realiseringen af visionerne kræver kommunal medfinansiering, skal sagen jo også kunne prioriteres ind i de kommende års budgetter, forklarer Ole Bondo Christensen.

Det er nævnt, at der rykker en erhvervsrettet 10. klasse ind på Bybækskolen efter sommerferien.

- Det er korrekt, men det nye 10. klassetilbud lægger kun beslag på en mindre del af lokalerne på Bybækskolen. Der vil således fortsat være mulighed for, at Ældre Sagen og foreninger kan benytte lokaler på den gamle Bybækskole. Vi er i disse uger ved at lægge puslespillet, så vi kan opfylde lokaleønskerne bedst muligt, siger borgmesteren.