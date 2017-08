Send til din ven. X Artiklen: Debat: Erhvervsvenlighed skaber beskæftigelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Erhvervsvenlighed skaber beskæftigelse

Furesø - 18. august 2017 kl. 09:31 Af Preben Sandberg Pettersson 1. Viceborgmester (S) Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er sikker på, at Furesø Kommune får en god beskæftigelseseffekt ud af at være Erhvervsvenlig og samarbejde med erhvervslivet. Vi er for 4 år i træk blevet udnævnt som den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland, takket være det gode samarbejde, og det betyder flere lokale virksomheder og arbejdspladser.

Et meget stort flertal i Byrådet står bag en aftale med de lokale erhvervsforeninger om beskæftigelse og praktik for i alt ca. 800 ekstra Furesø borgere i 2017 og 2018 Furesø samtidigt med at vi gradvist sænker den såkaldte dækningsafgift. Med aftalen udviser virksomhederne socialt ansvar og tager især de furesøborgere i beskæftigelse, der har svært ved at komme ind og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Flere furesøborgere bliver selvforsørgende, betaler skat og frigør kommunale budgetmidler, der er brugt til offentlig forsørgelse. De frigivne midler og den øgede skattebetaling kan anvendes til fx. børneinstitutioner, skoler og ældrepleje.

Der er nemlig tale om en noget for noget aftale, der både forpligter og tilskynder virksomhederne til en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser og beskæftigelse. Og virksomhederne yder en god indsats. Der er således alene i første halvår 2017 skabt beskæftigelse og praktik til 340 ledige. Ledigheden er generelt lav på under 3 procent i Furesø og vi har oplevet en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med 216 alene i 2017.

Alt tyder på at de årlige aftaler om beskæftigelse og nedsættelse af dækningsafgiften er en succes for virksomhederne, furesøborgerne og kommunen - alle får noget for noget. Det mener et stort flertal i Byrådet, men altså ikke Øjvind Vilsholm.«