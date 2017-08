Carstensen vil gøre op med socialdemokratisering af Furesø

Byrådsarbejde har Lars Carstensen endnu ikke nogen erfaring med, men hans politiske virke er ganske omfattende. Ikke mindst som tidligere folketingskandidat i Egedalkredsen samt formand for den konservative vækgerforening i Furesø. Nu udfordrer han borgmester Ole Bondo Christensen (S) ved det kommende kommunalvalg.

Furesølund: Kærligheden til den primitive spillemaskine Commodore 64 førte Lars Carstensen til ingeniøruddannelsen. Som studenterpolitiker på DTU førte han samtaler med kredsens folketingsmedlem, statsminister Poul Schlüter. Lige siden har han været involveret i partipolitisk arbejde for det Konservative Folkeparti, og har været opstillet til folketinget og byrådet uden at blive valgt ind. Nu står salgschefen fra Farum foran den største test som borgmesterkandidat for de konservative i Furesø.

Men hvorfor var det overhovedet nødvendigt at hente en spidskandidat udenfor den nuværende byrådsgruppe på tre medlemmer?

- Først og fremmest er der ingen kritik af vores byrådsgruppe. I bestyrelsen var der blot et ønske om, at partiet skal være mere synligt. Vi er blevet for usynlige i forhold til at være konstitueret med Socialdemokraterne. I en valggruppe forhandler man ikke i pressen. Tingene forhandles for lukkede døre, og ingen har mulighed for at se, at vi måske har fået flyttet hegnspælene flere kilometer. Vi vil godt arbejde sammen, men vi vil også have mulighed for at markere nogle særstandpunkter. Det er lettere, når man står udenfor gruppen, forklarer Lars Carstensen, som godt ved, hvor skoen trykker.

I den konservative lejr har man nemlig været godt og grundigt frustreret over det, som Lars Carstensen kalder en socialdemokratisering af Furesø Kommune.

- Vi oplever en snigende socialdemokratisering af kommunen, siger Lars Carstensen, som heller ikke er begejstret for styreformen.

- Kommunen er utroligt topstyret. Jo mere de snakker borgerinddragelse, jo mindre føler borgerne, at de har at skulle have sagt. Socialdemokraterne bruger i udstrakt grad forvaltningen til egen fordel. Det gælder især kommunikationsarbejdet, som er bygget op over temaet, at Furesø Kommune er fejlfri.

- Sandheden er, at erhvervsudviklingen i Furesø Kommune er utilstrækkelig, og at der reelt sker tab af arbejdspladser. På skoleområdet er der ført mange penge over til specialområdet til ugunst for vores børn i normalområdet, og der er store problemer med kriminalitet, men kommunen udstiller et glansbillede. Hvis man ikke vil erkende problemerne, får man dem aldrig løst, siger Lars Carstensen.

Især bekymrer det ham, at Furesø Kommune budgetterer med underskud i år.

- Furesø kommune kører med et valgbudget i år. Der er budgetteret med underskud, men viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) taler om øget råderum til velfærd. Derfor frygter jeg, at der ligger en skattestigning og venter.

Varedeklaration

Lars Carstensen har været dybt involveret i arbejdet med at samle den borgerlige fløj. Sammen med Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har de konservative fundet fælles politiske holdninger, som kan lede til en borgerligt ledet Furesø Kommune.

- Det er en slags varedeklaration. Vælgerne ved allerede nu, hvad de får med et borgerligt flertal, siger Lars Carstensen, som ikke er bleg for at tage borgmesterposten, hvis han får den tilbudt.

- Hvis vi har et borgerligt flertal, skal vi have en borgerlig borgmester. Det væsentligste er, at vi skal have en borgerlig politik og få kommunen tilbage på sporet, siger Lars Carstensen og fortsætter:

- Hvis muligheden for et bredt samarbejde henover midten er til stede, så vil det være det bedste, for det giver holdbare løsninger. Men det skal helst være fra et borgerligt udgangspunkt.

Selvom Farum og Værløse tidligere har været borgerlige kommuner, har de seneste valg givet rødt flertal i Furesø Kommune. Det gælder også det seneste folketingsvalg. Men Lars Carstensen er ikke så bekymret over de seneste valg.

- Furesø er i bund og grund en borgerlig kommune, også selvom folk tidligere har stemt på Ole Bondo. Vælgerne skal huske på, at de får Socialdemokraternes politik med i pakken, når de stemmer på den nuværende borgmester. mikkel