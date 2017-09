Neslihan Diksan.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem melder sig ud af S Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem melder sig ud af S

Furesø - 11. september 2017 kl. 14:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Neslihan Diksan fik et ultimatum af den lokale partiledelse. Nu melder hun sig ud af partiet. Det sker i direkte forlængelse af en artikel i netmediet Zetland.dk

Her bliver Neslihan Diksan kædet sammen med den tyrkiske forening UETD, som ifølge mediet skulle være en forgrenet arm af regeringspartiet AK parti i Tyrkiet.

Det fik den lokale partiforenings bestyrelse til at stille Neslihan Diksan et ultimatum om at fratræde hendes post i bestyrelsen for UETD og melde dette ud på facebook på såvel dansk som tyrkisk.

- Jeg undrer mig over, at bestyrelsen på baggrund af en artikel i Zetland om, hvad jeg har liket på Facebook, og mit medlemskab i en forening, kan anklage mig for at være anti-demokrat uden at undersøge de forskellige aspekter og fakta, lyder det fra Neslihan Diksan i en pressemeddelelse.

Neslihan Diksan vælger derfor at melde sig ud af partiet.

- Som følge af partiforeningens forudindtagede tilgang til mit virke i det dansk-tyrkiske foreningsliv og blinde tro på sandhedsværdien i onlineavisen Zetlands påstande om UETD Danmarks relation til det tyrkiske regeringsparti, har jeg i dag meddelt partiforeningen, at jeg fra dags dato ikke længere ønsker at være medlem af Socialdemokratiet.

I den lokale partiforening fastholder man positionen.

Formand Sabine Kirchmeier skriver følgende i en pressemeddelelse.

- Der har i pressen været omtale af foreningen "Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater" ("UETD"), med oplysninger om at UETD skulle have tætte forbindelser til det tyrkiske regeringsparti AKP. I lyset af udviklingen i Tyrkiet har den socialdemokratiske partiforening i Furesø meddelt Neslihan Diksan, at et medlemskab af UETD ikke er foreneligt med Socialdemokratiets love. Demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed er vores grundværdier, lyder det fra Sabine Kirchmeier.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag