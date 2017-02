Furesø Kommune skal se på muligheder for at bygge små familieboliger - og et af stederne er Nordvænget i Farum. Foto: Allan Nørregaards

Byggeplaner i Nordvænget er kun et oplæg

Furesø - 21. februar 2017

Lørdag skrev Frederiksborg Amts Avis, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune skal studere planer om at bygge 20 små familieboliger i Nordvænget i Farum.

Ideen mødte kritik af byrådsmedlemmet Lars Carpens (V) og den tidligere formand i Nordvænget, Bent Jensen. Begge var skeptiske overfor placeringen, som kan koste boldbanen og garagerne livet.

Kundechef i KAB, Kurt Rytter, beder dog om, at man slår koldt vand i blodet. Han kan bekræfte, at KAB i et notat til Furesø Kommune har peget på en række byggemuligheder af de små familieboliger - deriblandt Nordvænget. Boligerne er tiltænkt familier med små ressourcer, blandt andre flygtninge.

- Der er tale om et oplæg, der skal behandles, og der er ingen beslutninger taget. Proceduren er normalt den, at hvis kommunen påtænker i samarbejde med en almen boligorganisation at bygge, så henvender den sig til boligselskabet, og i denne sag har kommunen blot fået et oplæg fra Furesø Boligselskab, men ingen ansøgning om et bestemt byggeri. Oplægget er ment som en inspiration, og den kommunale behandling af sagen skal først i gang, forklarer Kurt Rytter.

Han peger på, at en sagsbehandling tager tid, blandt andet lokalplansprocessen.

- Vi er selvfølgelig allerede et stykke hen på året, så jeg forstår godt, at kommunen vil sætte gang i sagen med hensyn til puljeansøgninger til byggeriet. Nu har vi sendt vores oplæg, men der er ikke tale om, at vi har drøftet de specifikke forslag. Som repræsentant for bygherren regner jeg selvfølgelig med, at Furesø Kommune retter en formel henvendelse til boligorganisationen om specifikke ønsker i oplægget, inden der træffes beslutning i boligorganisationen. På nuværende tidspunkt må jeg dementere, at der er et byggeri på vej i Nordvænget, siger Kurt Rytter.

KAB har for Furesø Boligselskab ligeledes foreslået placeringer på blandt andet Bybækgrunden, Rådhusgrunden, TDC-huset og Compaq-grunden.