Brede budgetforlig giver revisionsros

Furesø har fået endnu en ting at fejre i året for kommunens 10-års jubilæum. Der var nemlig ros hele vejen rundt, da revisionen aflagde sin beretning, som Økonomiudvalget behandlede onsdag.

Ifølge revisionen har kommunen udvist sparsommelighed og sammenhængende økonomistyring, ligesom de vurderer, at kommunen på tilfredsstillende vis har ført byrådets beslutninger ud i livet. Det samme gør sig gældende, når de ser på administrationen af andre love og forskrifter, som er afgørende for en kommunes virke.

At revisionen kommer med en så positiv beretning viser, at Furesø Kommunes mange års fokus på styring af økonomi og administration har båret frugt, hvilket glæder borgmester Ole Bondo Christensen (S.

- En så flot beretning fra revisorerne viser, at vi grundlæggende har styr på administrationen af kommunen. De sidste 10 år har været et langt sejt træk, hvor vi ved fælles hjælp har trukket kommunens økonomi og administration i en sund retning. Det giver et godt fundament for de visioner, vi har for Furesø som attraktiv grøn bosætningskommune, hvilket vi er i fuld gang med at realisere, fortæller Ole Bondo Christensen i en pressemeddelelse.