Et computerbaseret oversigtsbillede over Laanshøj fra Furesø Kommune.

Bred opbakning til udskældt lokalplan

Furesø - 02. februar 2017 kl. 06:09 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står lysende klart, at der er meget bred politisk opbakning til den ellers massivt kritiserede Lokalplan 122 for Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig ser politikerne frem til at læse høringssvarene, hvor der er frist for afgivelse på mandag den 6. februar. Herefter skal politikerne drøfte, om der er behov for eventuelle justeringer, inden lokalplanen endeligt godkendes i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget samt byrådet.

I en pressemeddelelse har byrådspolitikerne John Ingemann Allentoft (K), Lene Munch-Petersen, (S), Lars Carpens (V), Helle Katrine Møller (RV) og Heidi Storck (UP) blandt andet peget på, at lokalplanforslaget lægger op til en lav og luftig bebyggelse - særligt i området foran det nuværende kasernebyggeri, hvor de mange, massive boligblokke fra den tidligere rammelokalplan nu er erstattet af færre, mindre dobbelthuse. Arkitektonisk er der for hvert område krav til bygningstyper, farvevalg, tagkonstruktioner og vinduer, der er afstemt med de eksisterende bygninger på Laanshøj.

- Det har i mange år være en del af kommuneplanen at skabe flere gode boliger og en sammenhængende bydel i Laanshøj. Vi ønsker, at det sker med respekt for mennesker og natur. Et seniorbofællesskab har eksempelvis længe arbejdet for at finde et sted at være på Laanshøj. Nu ligger der et forslag til en samlet byggeretsgivende lokalplan med mulighed for nye 165 boliger heraf en del senioregnede i god kvalitet, plads til fællesskaber, natur og miljø, forklarer politikerne.

De fem byrådsmedlemmer peger på, at der er fastholdt grønne udsigter og stipassager, og der er taget miljømæssige hensyn til dyre- og plantelivet, spredningskorridoren for markfirben, den økologiske forbindelse og sikret adgang til de store grønne områder på flyvestationen og mod Præstemosen, ligesom Hjortøgård fortsætter som naturstøttepunkt og udeskole.

- Laanshøj vil således også fremover med den nye udbygning være et af kommunens grønneste og mindst bebyggede boligområder. Der er i planen reserveret plads til et fælleshus ved det gamle vandtårn, som alle grundejerforeninger i Laanshøj bakker op om, og som betales af BoligEjendom.

Der vil også blive etableret et centralt placeret lege- og opholdssted, som hele Laanshøj vil få glæde af, bemærker politikerne og fortsætter:

- Den eksisterende kasernebebyggelse trafiksikres med hævede flader i krydsene, ombygning af busvendepladsen og mulighed for 30 kilometer fartbegrænsning i området. Der skabes bedre forhold for skolebørn og cyklister, som skal til og fra Laanshøj. Trafikken på Kirke Værløsevej bliver sikret, og fremkommeligheden forbedret omkring Søndersøskolen og Ballerupvej. Endelig vil der blive taget højde for behovet for pladser i daginstitutioner og skole med de forventede flere børnefamilier.

Bolig Ejendom kom for et års tid siden med et udspil til udbygning af området. Dette udspil var efter manges opfattelse for massivt og med for mange boliger. Siden har været afholdt otte dialogmøder med beboerforeningen, grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening.

- Mange sten er blevet vendt, og det forslag til lokalplan, der nu er i høring, indeholder væsentligt færre boliger og tager mere hensyn til naturen. Lokalplanforslaget er udgangspunkt for den igangværende høring, der løber frem til den 6. februar. Vi ser frem til at drøfte høringssvarene, når de foreligger, så vi på den baggrund sikrer de bedst mulige rammer for udbygningen af Laanshøj til glæde for nuværende og kommende beboere, siger John Ingemann Allentoft , Lene Munch-Petersen, Lars Carpens, Helle Katrine Møller og Heidi Storck.

Hanne Juel, der søger valg til Furesø Byråd for Alternativet, er ikke enig med de fem politikere, der støtter Lokalplan 122.

- Vores kommunalpolitikere udtrykker meget ofte, at »vi finder løsninger sammen«. Problemet er bare, at der allerede inden borgerne bliver inddraget ofte er foretaget aftaler, som forhindrer, at der kan foretages kloge og visionære beslutninger til gavn for alle borgere. Lokalplan 122 for Laanshøj, som nu er i høring, er et godt eksempel, siger Hanne Juel.

Hun mener, at kommunen inden borgerinddragelsen allerede havde lagt sig fast på et stærkt forøget antal boliger.

- De mange boliger er placeret til skade for både naturen og indsigten til det smukke oprindelige Laanshøj. De nuværende beboere føler sig rettelig snydt. Trafikafvikling, skole-og institutionsforhold, områder som i forvejen er pressede, bliver forværret. Tilliden til vores politikere lider alvorlig skade. Er det sådan kommunen fremover vil agere?, spørger Hanne Juel.

Hun tror, at der ligeledes ligger et stort arbejde foran alle med planlægningen af bebyggelsen i Sydlejren.

- Her er der få måneder efter vedtagelsen af en del-lokalplan allerede søgt dispensation for byggehøjden. Kan man overhovedet regne med lokalplaner? Vi i Alternativet Furesø opfordrer til, at der i alle forhold tænkes på, at borgerne skal kunne følge med helt fra starten og have indflydelse, således at det er muligt at tænke langsigtet og visionært. Alternativet arbejder med visioner om bæredygtighed på disse tre områder: miljømæssigt, socialt og økonomisk, forklarer Hanne Juel.