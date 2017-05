Fra venstre ses Paul Thomsen lokalformand for Venstre, Ole Holleufer borgmesterkandidat og byrådsmedlem Liberal Alliance, Carsten Svensson byrådskandidat Dansk Folkeparti, Arne Rask lokalformand for Liberal Alliance, Gustav Juul borgmesterkandidat og gruppeformand for Venstre, Käthe Søeballe lokalformand for Dansk Folkeparti, Lars Carstensen borgmesterkandidat Konservative og Henrik Røgind lokalformand for Konservative.

Send til din ven. X Artiklen: Borgerligt håndslag frem mod valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerligt håndslag frem mod valget

Furesø - 27. maj 2017 kl. 06:08 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om et grundlag for et borgerligt ledet Furesø efter næste kommunalvalg.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De fire partier, som for mere end et år siden indgik valgforbund, er nu også blevet enige om et fælles grundlag at arbejde ud fra når det kommer til vigtige politikområder som folkeskoler, erhvervsliv, integration og erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Og som ved indgåelsen af valgforbundet i foråret 2016 er den fælles målsætning, at Furesø efter næste kommunalvalg skal have en borgerlig borgmester.

Venstres borgmesterkandidat og gruppeformand i byrådet Gustav Juul siger:

- Det er godt for Furesø, at vi fire borgerlige partier har kunnet blive enige om et fælles grundlag. Vi er stadig fire forskellige partier og vi er enige om at der blandt de fire partier er plads til nuancer og forskellige holdninger.

Lars Carstensen, borgmesterkandidat for Konservative udtaler:

- Da jeg blev valgt til spidskandidat i januar i år understregede jeg, at det er vigtigt, at der er et borgerligt alternativ i Furesø, som tager udgangspunkt i de emner, som partierne er enige om. Jeg er meget glad for, at de øvrige borgerlige partier har taget så godt imod mit initiativ til et fælles politisk fundament. Vi har opnået et fint resultat som kan danne grundlag for en borgerligt ledet kommune.

Dansk Folkepartis byrådskandidat Carsten Svensson siger:

- Det har været en god proces at diskutere politik og finde fælles fodslag, Furesø trænger til en borgerlig borgmester, hvor borgernes henvendelser bliver taget alvorlige. Vi har lagt vægt på at dem, der står udenfor arbejdsmarkedet og som kan arbejde får et job og at vi er enige om, at en af de store opgaver vi står overfor er at modvirke parallelsamfund.

Liberal Alliances medlem af byrådet og borgmesterkandidat Ole Holleufer har følgende kommentar:

- For mig er det vigtigt, at de borgerlige partier står sammen om de vigtigste områder, blandt andet styrkelse af vores folkeskoler samt at vi får prioriteret vigtige områder i Furesø, nemlig børneinstitutionerne, muligheder for at de unge kan tilbydes aktiviteter og erhvervsuddannelse, og at de ældre får øget tryghed og ikke mindst at vi sikrer en ordentlig kvalitet af plejen, når de behov for det. Og et vigtig punkt for Liberal Alliance er at lytte og inddrage den enkelte borger og så skal de kunne stole på kommunen - en aftale er en aftale.

De fire partier har givet hinanden håndslag på en række vigtige områder og forudsætninger for et fremtidssikret Furesø.

Partierne vil holde fokus på, at kommunens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt til størst mulig værdi for borgerne, at andelen af almene boliger ikke må stige, at arbejde for flere senioregnede boliger, gerne i privat regi, at lave en udviklingsplan for erhvervsområderne, at prioritere folkeskoleområdet og at sikre gode vilkår for det frivillige foreningsliv.