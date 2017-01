Enhedslisten foreslår, at borgerne skal kunne stille forslag på byrådsmøderne. Sagen skal nu behandles i Furesø Byråd. Foto: Bente Jæger

Borgere skal kunne stille forslag på byrådsmøderne

Furesø - 31. januar 2017

På onsdagens byrådsmøde har Enhedslistens Øjvind Vilsholm stillet forslag om, at borgere skal have mulighed for at stille forslag direkte til byrådet. Som det er nu, er det kun forvaltningen, borgmesteren og de menige medlemmer af byrådet, der kan sætte noget på byrådets dagsorden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men hvis Enhedslisten får flertal for sit forslag, vil en borger fremover kunne sætte et forslag på direkte til behandling på byrådets dagsorden. Hvis man altså kan finde 149 andre borgere, som vil støtte forslaget.

Øjvind Vilsholm stiller forslaget, fordi han og Enhedslisten gerne vil mindske afstanden mellem borgere og politikere:

- Vi ser jo ofte, at borgere eller grupper af borgere er utilfredse med kommunens - eller i hvert fald det politiske flertals beslutninger i en sag. Hvis borgerne får mulighed for at stille forslag direkte til debat i byrådssalen, så kan de på den måde få os politikere til at debattere lige præcis det emne eller den vinkel på en sag, som de måtte ønske, forklarer Øjvind Vilsholm. Og han fortsætter:

- Vi vil jo gerne have engagerede borgere, og vi arbejder jo i forvejen med at finde måder, hvorpå vi kan involvere borgerne mere i den politiske proces. Men indtil nu er det jo kun på kommunens præmisser gennem høringer og borgermøder, man kan gøre sig gældende. Hvis vi nu giver borgerne denne ekstra mulighed for selv at sætte dagsordenen, så lukker vi jo døren helt op til det politiske værksted.

Nogen kunne måske frygte, at byrådet - hvis Enhedslistens forslag bliver vedtaget - kommer til behandle alle mulige vanvittige forslag.

Men Øjvind Vilsholm peger på, at hans forslag af samme grund har netop den begrænsning, at man jo skal have 150 borgere til at støtte forslaget.

- Det vil i sig selv udelukke de useriøse forslag. Og så skal vi jo huske på, at borgere allerede har muligheden for at stille spørgsmål til byrådet. Det er jo højst på halvdelen af byrådsmøderne, at nogen benytter sig af den mulighed, påpeger Øjvind Vilsholm.

Folketinget vedtog sidste år, at borgere skal have mulighed for at stille lovforslag til Folketinget, hvis de kan samle 50.000 underskrifter. For Øjvind Vilsholm er det derfor en helt naturlig følge, at man som borger også får direkte mulighed for at stille forslag til byrådet.

- Noget lignende er i øvrigt allerede vedtaget i både Albertslund og Rødovre Kommune, slutter han.