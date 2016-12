- Der er en Furesø-identitet på vej oven over lokalsamfundsidentiteten, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S). Foto: Allan Nørregaard

Bondo: Sammenlægningen var logisk

Furesø - 29. december 2016 kl. 06:22 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er ikke i tvivl:

- Furesø er på mange måder fortællingen om ællingen, der blev til en stor flot svane. Historisk og geografisk var det logisk at sammenlægge Farum og Værløse i forbindelse med kommunalreformen, men det var naturligvis en meget vanskelig opgave på grund af de store økonomiske udfordringer og forskelle de to kommuner imellem, forklarer han til Frederiksborg Amts Avis.

Borgerne i Værløse var af gode grunde nervøse for at skulle blive en del af Farums kæmpegæld.

Tilsvarende var borgerne i Farum jo meget misfornøjede med at skulle betale en særskat i syv år.

- Hertil kom, at den økonomiske kompensation fra staten var for lille til at gøre kommunen økonomisk bæredygtig på den lange bane. De kæmpe udgifter til renter og afdrag truede med at sende Furesø ud over den økonomiske afgrund inden for få år, siger Ole Bondo Christensen.

Efter en hård proces fik Furesø Kommune i 2011 genforhandlet Furesøaftalen med regeringen. Kompensationen fra staten blev øget, og gælden blev omlagt.

- Vi fik effektiviseret kommunens drift. Nye borgere begyndte i stor stil at flytte til, og vi fik forbedret samarbejdet med erhvervslivet markant. Det har alt sammen betydet, at Furesø nu er inde i en meget positiv udvikling efter en meget svær start. At vi er kommet så langt skyldes et bredt politisk samarbejde og et langt sejt træk i byrådet, men også at erhvervsliv, foreninger, forældrebestyrelser og borgere positivt har spillet med for at bringe kommunen gennem de første svære leveår, siger borgmesteren.

Fra starten følte Ole Bondo Christensen, at vejen frem var et bredt politisk samarbejde og en god tone i byrådssalen. Han søgte en bred konstituering, og budgetterne i kommunen er stort set hvert år blevet vedtaget med alle opbakning.

- For mig har det været vigtigt at lade den økonomiske genopretning gå hånd i hånd med de politiske visioner. Vi vedtog for år tilbage en »Furesøvision«, som hele byrådet bakkede op om. Her siger vi blandt andet, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi skal være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne oplever en god og effektiv service, påpeger han.

Og resultaterne af visionerne mener han også er til at få øje på:

- Vi er én af de kommuner i landet, der er længst fremme i grøn omstilling og økologisk mad. Vi er for fjerde år i træk Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Arbejdsløsheden er faldet mærkbart. Vi har investeret i en ny Søndersøhal og et nyt egnsteater. Vores skoler ligger meget højt i de nationale undersøgelser af skolebørnenes trivsel og indlæring. En ny erhvervsskole og to spritnye daginstitutioner er på vej, og vi har inden for de senere år bygget nyt pleje- og genoptræningscenter, siger Ole Bondo Christensen.

I 2015 var Furesø den kommune i landet med den procentvis højeste tilflytning af nye borgere, og i denne byrådsperiode forventes det, at der opføres cirka 200 nye senioregnede boliger. Man har også i det seneste budget kunne sætte flere midler af til børne- og ældreområdet. Endelig er der flyvestationen, der nu er ramme for en lang række rekreative friluftsaktiviteter, og hvor et helt nyt byområde og kreativt erhvervsområde er ved at se dagens lys.

- Alt havde selvfølgelig været meget nemmere, hvis økonomien havde lignet en normalkommunes fra starten, men vi har klaret opstillingen blandt andet ved at tænke nyt og visionært. Når det er sagt, ville det jo have været fantastisk, hvis vi havde haft de fornødne midler eksempelvis til at modernisere vores daginstitutioner og skoler. Her har vi et efterslæb, som vi må lægge en langsigtet plan for at rette op på i takt med at kommunens økonomi forbedres, siger borgmesteren.

Ole Bondo Christensens oplevelse er, at man er godt på vej med at udvikle en Furesø-identitet.

- Mange føler nok stadig, at de mest er »Farum-borgere«, eller »Værløse-borgere«, eller »Jonstrupborgere«, afhængigt af, hvilket lokalsamfund vi nu bor i. Men oven over lokalsamfundsidentiteten er der også en Furesø-identitet på vej, fordi vi mødes og arbejder sammen på tværs af lokalsamfund i foreninger, til kulturelle arrangementer, når vi handler og så videre, siger han og uddyber:

- Den fælles identitet kommer af, at vi deler fælles oplevelser, en stolthed over, at vi bor, hvor vi bor, og en oplevelse af at her er godt at være. Det arbejder kommunens medarbejdere med hver eneste dag i mødet med borgerne og hvem ved - måske skal vi markere vores 10 år som kommune med en Furesø-fødselsdagsfest, når sommeren kommer igen.

Ole Bondo Christensen kalder Furesø for »en fantastisk kommune«.

- Tæt på København, men alligevel midt i det grønne. Vi er priviligerede med et rigt foreningsliv og meget aktive og engagerede borgere. Vi har alle forudsætninger for at fortsætte den positive udvikling, som kommunen er inde i. Furesø har en god størrelse indbyggermæssigt og geografisk. Mit håb er, at Furesø kan forblive en god ramme for det gode liv for os, der bor her, slutter han.