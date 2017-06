Borgmester Ole Bondo Christensen (S): Politiets aktion kommer ikke til at stå alene. Foto: Allan Nørregaard

Bondo: Ransagninger står ikke alene

Furesø - 09. juni 2017 kl. 06:05 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiets indsats mod hashhandel og kriminalitet i det centrale Farum og andre steder i Furesø torsdag får følgeskab af en række initiativer fra kommunens side.

Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

- Aktionen torsdag formiddag, hvor Nordsjællands Politi har ransaget en række adresser i det centrale Farum og andre steder i kommunen, kommer ikke til at stå alene, forsikrer Ole Bondo Christensen, (S) borgmester i Furesø Kommune.

- Vi ved, at det påvirker trygheden, når borgere oplever en helt uacceptabel adfærd med hashhandel i deres lokalområde. Derfor er det meget positivt, at politiet tager affære, for det bringer tryghed og bringer ro på i vores boligområder, hvor børn og familier skal trives og glæde sig over at bo, siger borgmesteren og tilføjer:

- Furesø Kommune er en tryg kommune at bo i, og det skal den fortsat være. Derfor er det helt afgørende, at politiet får fat i de kriminelle personer, der står bag. Fra kommunens side er vi klar til sammen med boligselskabet at fastholde de gode initiativer, der uafhængigt af politiets arbejde finder sted i det centrale Farum og sikrer, at børn og unge ikke bliver fristet af kriminalitet.

- Vi har i det daglige arbejde et tæt samarbejde med beboere, boligselskaber og politiet. Desuden har vi helt konkret oprustet den forebyggende indsats gennem flere opsøgende medarbejdere, der er til stede i lokalområderne. Og endelig sikrer vi med en samlet ungeindsats, at vi kan tage hånd om unge og hjælpe dem videre mod uddannelse og job, så der er ordentlige alternativer til et liv i kriminalitet, slutter Ole Bondo Christensen.

