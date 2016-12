Bondo: Kommunesammenlægning var logisk

Hvad vil du helst have. Et månedskort til offentlig transport du kan bruge i 14 zoner? Eller ét du kan bruge i 31 zoner til samme pris?

Det spørgsmål kan pendlere i for eksempel Tisvilde stille sig efter 15. januar, når det ny takstsystem Takst Sjælland træder i kraft.

Pendler man fra Tisvilde til København hver dag kan man nemlig købe et rejsekort med start i zone 49 Tisvilde og så rejse i 14 zoner via Hillerød mod København. Det koster 1600 kroner for 30 dage.

Eller man kan vælge at lade sin startzone være nabobyen zone 37 Rågeleje. Her får man 31 zoner for samme pris. Og kortet gælder også til Tisvildezonen - og næsten hele det østlige Nordsjælland med Helsingør og hele kystbanen med i prisen.

Fugleflugstpris

At der er så stor forskel på antal zoner - og dermed på gyldigheden af kortet, skyldes den måde priserne regnes ud på i Takst Sjælland, forklarer Eskil Thuesen, centerchef i Movia og talsmand for Takst Sjælland:

Prisen for et pendlerkort regnes ud som en fugleflugtslinje mellem start og slutpunkt. Derefter afgør de naturlige rejseveje, hvilke zoner der kommer på kortet.

- I Nordsjælland er situationen den, at der er flere naturlige rejseveje, fordi der både er s-tog, kystbanen, lokalbanen og højfrekvensbusser. Derfor får man typisk flere zoner på rejsekortet, hvis man pendler til København end hvis man bor i andre dele af Sjælland. Fra Tisvilde er den naturlige rejsevej til København via Hillerød. Derfor får man de zoner på pendlerkortet, som gør at man kan køre til og fra København. Men fra den østlige del af Rågeleje er der - udover turen via Hillerød - også en naturlig rejsevej via Helsingør. Derfor får man flere zoner med ved at vælge Rågeleje som startzone.

God handel

At man således kan gøre en god handel ved at vælge en nabozone til der, hvor man egentlig rejser fra, er en mulighed i det ny takstsystem, siger centerchefen.

- Vores fokus har været at lave et pendlerkort, som kan bruges til og fra arbejde. Det er det langt de fleste kunder bruger kortet til. Samtidig har vi fået et retfærdigt system, hvor det er de samme principper og rabatter, der gælder på hele Sjælland. Hvis man derudover har andre kørselsbehov i fritiden til indkøb, fodbold, så har man mulighed for at få ekstra zoner - for eksempel ved at gå ind og vælge en anden startzone. Muligheden for fritidstrafik er en bonus, man får oveni, siger han.

Det ny takstsystem afløser i hovedstaden den rabatmulighed, at man har kunnet købe et periodekort til alle zoner, hvilket har givet rabat på rejser ud over ni zoner.

- Alle zoners kort har været et enkelt og billigt produkt. Men til gengæld har det ikke været godt for retfærdigheden, fordi folk på resten af Sjælland ikke har haft samme muligheder. Derfor har det været vigtig for os at lave et pendlerkort, hvor prisen beregnes på samme måde uanset hvor på Sjælland du bor, siger Eskil Thuesen.

Takst Sjælland er det ny fælles takstsystem for alle trafikselskaber på Sjælland.



Her kan du se pris og hvilke zoner dit rejsekort får, når du indtaster start- og slutzone:

Der var liv og glade dage på Græse Gl. Skole onsdag eftermiddag, hvor Græse-Sigerslevvester juletræsforening indbød de lokale til den årlige og traditionsrige juletræsfest, der har mere end 100 år på bagen og markerer julens ende, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der blev nemlig både sunget og danset om juletræ- dog med lidt mere tempofyldte sange end de klassiske julesalmer, blandt andet var »Så går vi rundt om en enebærbusk« en af de sange, der blev sunget lystigt med på rundt om træet, mens der også blev sunget »Højt fra træets grønne top« for vilden sky.

Da julemanden dukkede op efter en times tid, sluttede han sig til flokken af dansende børn og voksne, mens det var kvintetten »Spillemændene«, der forestod musikken. Klædt ud, så man kunne fristes til at tro, at de var julemandens glade og spillende nisser.

Før det kom så langt, bød foreningens formand Mogens Andersen velkommen til de omkring 30 forventningsfulde børn og deres forældre og bedsteforældre.

- Vi har både gode gaver på spil i lotteriet, og så kommer julemanden også forbi senere, hvis børnene kalder højt nok, sagde han blandt andet.

I foråret 1977 var kuppelsalen på Fredensborg Slot ved at blive restaureret efter flere årtier, hvor englene i stukloftet havde været i en dårlig stand.

Arbejdet foregik også på den udvendige side af kuppelsalens tårn, hvor fotografen Steen Wrem tog dette fantastiske billede, der næsten udløser et sug i maven - store bjælker, store højder og bittesmå mennesker nede i slotshaven.

I Frederiksborg Amts Avis onsdag den 28. december kan man læse mere om historien bag billedet.

I billedeserien kan man se de andre gode billeder fra Fredensborg Slot, der i 1972 kunne holde 250 års fødselsdag. I årene efter skete der en restaurering af slotskirken og kuppelsalen.

I løbet af onsdag formiddag har i alt ni bilejere fra Slangerup anmeldt til Nordsjællands Politi, at deres biler i løbet af natten har været udsat for hærværk, oplyser politikommissær Ole Hestbæk til Frederiksborg Amts Avis.

Hærværket er forøvet mod biler, der stod på Kongshøjparken, Klostergården samt tre øvrige steder i byen.

- I to tilfælde er der brugt en havestatue til at knuse en bilrude, og i to andre tilfælde er der brugt en skovl, som er blevet efterladt ved bilerne. Andre steder er der brugt sten fra et havebed, oplyser Ole Hestbæk.

De pågældende biler har fået smadret ruder, lygter og fået ridser og buler.

Alle ni tilfælde er sket i ly at natten, men i ét tilfælde kan ejeren slå fast, at det må være sket mellem klokken 02.00-04.00.

- Men der er ingen, der har set eller hørt noget, så hvis man har oplysninger, må man meget gerne kontakte os. Det kan også være, at der er én, der fortæller om, at han har gjort det her. Så hører vi også meget gerne om det, siger Ole Hestbæk, der har følgende råd til bilejere, der gerne vil undgå at få smadret deres køretøj.

- Har man garage eller carport, så brug den. Parkerer man ude i byen, så vælg et sted, hvor der er belysning og eventuelt færdes mange mennesker, siger Ole Hestbæk.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.

Et hus under opførsel i Gammel Annisse bliver nu en sag for byrådet. Det sker som følge af, at medlemmerne af Plan-og Miljøudvalget et par dage før jul tog en tur til Gammel Annisse for at besigtige byggeriet på Kirkestræde, da både Annisse Lokalråd og Annisse Borgerforening mener, det er i strid med en bevarende lokalplan - selvom der er givet byggetilladelse fra Gribskov Kommunes administration. Efter besigtigelsen behandlede udvalget sagen på et ekstraordinært møde som et lukket punkt, og under dette møde blev byggeriet begæret i byrådet, oplyser formand for udvalget, Jesper Behrensdorff (K), der helst havde set, at fagudvalget havde fundet en løsning på sagen.

- Jeg mener, at vi skal finde en løsning. Det er en ærgerlig sag, men nu er den der, og så mener jeg, vi er nødt til at lade den køre. En høring af naboerne havde været ønskeligt. Det er ikke sket, siger han og peger på, at han mener, man bør lære af sagen og fremover sende byggetilladelser i nabohøring, når det drejer sig om områder som Gammel Annisse, hvor der foreligger en bevarende lokalplan.

- Jeg kan kun opfordre til, at man fremover hører naboerne, når det handler om bevarende planer, siger Jesper Behrensdorff.

- Der er ikke et krav om høring, men det havde været smukt, hvis der var sket en orientering af naboerne. Nu kommer den så i byrådet, fordi der ikke er enighed. Så i byrådet skal vi tage stilling til, om der skal ske byggestop eller ikke ske byggestop, siger Jesper Behrensdorff.

Det er Morten Ulrik Jørgensen, (NG) tidligere formand for udvalget, der har begæret sagen i byrådet, da han frygter, det kan ende som en ny sag i stil med Østre Allé i Gilleleje, hvor der blev givet en byggetilladelse, som senere blev erklæret ulovlig, da naboerne ikke var blevet orienteret.

- Jeg er blevet bestyrket i, at det kan blive en ny sag i stil med Østre Allé, hvis vi ikke tager politisk ansvar. Det betyder, at vi må standse byggeriet og finde ud af, hvad der er gået galt. Hvorfor er naboerne ikke blevet hørt. Byggetilladelsen er givet i marts bag et skrivebord, og først i november er man derude. Jeg prøvede at standse byggeriet allerede 9. december. Det bliver kun dyrere og dyrere, hvis vi venter. Det er os politikere, der har sparet hårdt på forvaltningen, som derfor laver fejl, siger han og peger på, at sagen er ulykkelig for både bygherre, der ikke føler sig velkommen og lokalsamfundet, der føler sig trådt på.

- Nu vil vi prøve at få det stoppet i byrådet. Vi er nødt til at få offentligheden ind over. Der er en helt anden arkitektur og højde end hos de andre huse i området, der ligger ydmygt inde i landskabet. Så jeg vil anbefale, man standser op og retter byggeriet til, så det passer ind i området, siger han.

Også Jesper Behrensdorff kalder det en beklagelig sag.

- Det er ikke en lykkelig sag. Der er ingen vindere i det her. Men falder sagen sådan ud, at byggeriet kan fortsættes, håber jeg, at man vil tage godt i mod dem i området. Hvis der havde været høring fra starten, havde vi ikke stået i denne sag. De har ret til byggetilladelse ud fra planerne, så det er kun småting, der kunne have været justeret, for eksempel udkig til naboerne, siger udvalgsformanden.

61-årige Stig Gjesing fra Vellerup Sommerby i Hornsherred husker stadig det telefonopkald, han modtager tirsdag den 27. september 2016 omkring klokken 16.15, og som med et trylleslag for altid ændrer hans liv.

- Der er sket Mikkel noget forfærdeligt, lyder beskeden.

Stigs søn Mikkel Gjesing er omkommet i en voldsom trafikulykke. Mikkel bliver dræbt på stedet, da en 19-årig mand kører frontalt ind i hans bil. Mikkel Gjesing bliver 25 år.

- At få at vide, at ens barn er blevet slået ihjel, er den værste besked, man kan få som forælder. Det er den største sorg, der rammer én. Det virker så uretfærdigt, at man som forælder skal sige farvel til sit barn. Det bør jo være omvendt, siger Stig Gjesing.

Mikkel bliver bisat fra Skibby Kirke den 6. oktober.

- Der er vel 250 mennesker i kirken den dag. Den er helt fyldt. Flere end 100 mennesker må vente udenfor. Det er den mest frygtelige dag i mit liv. Men samtidig er det også en dag, jeg husker med en form for glæde. Tænk, at et menneske på 25 år har dannet så mange relationer, at så mange mennesker møder op for at sige farvel. Det gør mig stolt som far, siger Stig Gjesing.

Nu lever Stig Gjesing videre for sin afdøde søns skyld. Men også den tilbageværende del af familien spiller en afgørende rolle i Stig Gjesings kamp tilbage til livet.

- Jeg tillader ikke mig selv at gå i hundene. Det vil ikke være i Mikkels ånd at sumpe hen. Jeg har også stadig to børn og tre børnebørn, som jeg skylder at være der for, forklarer Stig Gjesing.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 22. december.