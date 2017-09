Bondo: Furesø har unikt DNA

- Det er et vildt spændende og givende job at være borgmester. Jeg har rigtig mange visioner for Furesøs udvikling og der er så mange gode mennesker at arbejde sammen med om det, siger Ole Bondo Christensen.

- Tag for eksempel Hareskov-Værløse Tennisklub. De kom selv til os med en holdning om, at de ikke kun ville lave tennis for den sædvanlige målgruppe. De kom til mig og spurgte, om de kunne gøre noget for flygtningebørn og dem, der ikke er født med en gylden tennisketcher i hånden. Vi tog fat i det og lavede et projekt sammen med dem. Sådant et samarbejde har vi også med bokseklubben og en lang række af de andre frivillige foreninger. Og tag erhvervslivet, hvor der er en enorm vilje til at lave socialøkonomiske virksomheder og få udfordrede unge mennesker med ombord i en praktikplads, fortæller borgmesteren, som har en plan.