Boligbyggeri kan smadre lokalområde

Furesø - 18. februar 2017 kl. 06:02 Af Jimmy Rømer

Mens høringssvarene granskes i Furesø Kommune omkring byggeplanerne i Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse, trækker der truende skyer op over Nordvænget, der ligger i den anden ende af kommunen, nemlig i hjertet af Farum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her pusles der med planer om at opføre 20 små familieboliger på den lukkede vej, og det vil efter al sandsynlighed betyde, at Nordvængets lille boldbane og garagerne må lade livet.

Forvaltningen har vurderet, at de 20 boliger praktisk kan indpasses ved en omlægning af de nuværende parkerings- og grønt fællesareal. Boligbyggeriet vil kræve en ny lokalplan, og den proces anbefaler forvaltningen sættes i gang.

Boligerne skal være på 40 kvadratmeter, og der vil være kommunal anvisning til boligerne. Der er et stort behov for små familieboliger blandt andet til boligsøgende med små ressourcer, herunder flygtninge.

På et møde i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. februar stemte Venstres Lars Carpens imod forvaltningens anbefaling om at igangsætte processen med en ny lokalplan for Nordvænget.

- Det virker fuldstændig håbløst, at de lokale beboere ikke er taget med på råd, eller at der er indledt en dialog med beboerne. Jeg kan være skeptisk overfor, om placeringen på Nordvænget er optimal, men det virker ikke særlig gennemtænkt, at både legeplads og garagerne skal nedlægges. Sådanne planer kunne virker i forbindelse med en renovering af området, men det er jo ikke tale om, siger Lars Carpens.

Bent Jensen, der er både tidligere byrådsmedlem, samt formand og bestyrelsesmedlem i Nordvænget, er himmelfalden over planerne.

- Det virker som en ny Laanshøj-sag, hvor alt kører hen over hovederne på beboerne. Det er noget af det mest luskede, jeg nogensinde har oplevet, og planerne tyder på en stor uvidenhed hos forvaltningen, siger Bent Jensen.

Han afviser, at han frygter, at flygtninge skal flytte ind.

- Vi har i forvejen en meget stor mangfoldighed i Nordvænget, hvor mellem 30 og 40 procent er af anden etnisk baggrund end dansk. Men det er fuldstændig tåbeligt, at man vil nedlægge boldbanen og garagerne. Vi har i forvejen pladsmangel, påpeger Bent Jensen.

En bebyggelse vil kræve, at der omgående igangsættes en ny lokalplan. Det såkaldte Skema A skal meddeles inden 31. december 2017, hvis kommunen skal opnå statstilskud, og det mener Bent Jensen kan være grund til hastværket.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Furesø Kommune.

Sagen skal nu debatteres i Økonomiudvalget og i byrådet.