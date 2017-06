Bølge af indbrud plager Furesø

Det er gået hedt for sig med indbrud i den seneste tid, og Nordsjællands Politi har haft travlt med at modtage anmeldelser fra forskellige steder i Furesø Kommune.

I en villa på Rytterhaven i Farum blev der mellem onsdag klokken 14 og torsdag klokken 07.30 opbrudt en terrassedør med et 30 millimeter koben, og alle rum blev gennemrodet, men der er ikke overblik over, hvad der eventuelt er stjålet.

På Munkevej i Værløse er der heller ikke et samlet overblik over, hvad der er stjålet efter et villaindbrud. Her var der også brugt et koben, og indbruddet er sket i perioden fra mandag klokken 8 til torsdag klokken 8.