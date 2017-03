Det Grønne Spireplads var ikke at se, da Frederiksborg Amts Avis kiggede forbi Krudthuset i Jonstrup. Foto: Jimmy Rømer

Blæst om grønt spireflag

Furesø - 05. marts 2017 kl. 07:18 Af Jimmy Rømer

Et byrådsmedlem er i sin gode ret til at anmode om at få en sag behandlet på byrådsmøderne, og det havde Heidi Storck (UP) og Ole F. Holleufer (LA) benyttet sig af onsdag aften. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Heidi Storck ville have debatteret vilkårene for i hvilken udstrækning, institutionen Krudthuset Jonstrup kan sende Det Grønne Spireflag til tops. Flaget er en anerkendelse af, at man arbejder og synliggøre en grønne hverdag, og Krudthuset har modtaget Friluftsrådets flag to gange.

Men ingen sagen i byrådet blev skudt i gang, bad Heidi Storck selv om, at byrådet tog stilling til, om hun var inhabil, efter nogle lokale borgere har stillet spørgsmål ved, om hun kan deltage i debatten. Hun er nemlig tidligere bestyrelsesformand i Krudthuset, nuværende formand for Ny Bringe Grundejerforening og bor på Bringetoften 18.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) sagde, at han havde bedt forvaltningen om at tage stilling til spørgsmålet om inhabilitet.

- Jeg har fået et klart svar: Det kan forvaltningen ikke sige noget om, udtalte Ole Bondo Christensen.

Men det kunne Venstres gruppeformand Gustav Juul. Han mente bestemt, at Heidi Storck kunne betragtes som habil, da sagen ingen økonomiske konsekvenser havde for hende. Det var der bred enighed om, selv Enhedslistens Øjvind Vilsholm pegede på, at Heidi Storcks grund måske kunne være mere eller mindre værd set i forhold til hyppigheden af flagningen hos Krudthuset.

Ole F. Holleufer mente dog, at sagens behandling i byrådet var fuldstændig forfejlet, og den burde aldrig have været på dagsordenen, idet der - ifølge Ole F. Holleufer - var tale om egeninteresser fra Heidi Storcks side.

Heidi Storck synes, at det må være tilstrækkeligt, at Krudthuset flager med Det Grønne Spireflag fire gange årligt, og hun henviser til bestemmelserne i lokalplanen, der forbyder skiltning i alle områder.

Hvorvidt er der tale om skiltning, reklame eller flagning skal kommunens forvaltning nu undersøge, da der i byrådet var enighed om at sende sagen til behandling i forvaltningen.

Ole F. Holleufers sag drejede sig om en henvendelse til landets kommuner fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). Ministeren tilbyder to kommuner en plads i et projekt, der skal kulegrave kommunernes processer og arbejdsgange med henblik på at nedbringe bureaukratiet.

- Lad os se på vores arbejdsgange med friske øjne og se, om vi kan gøre det bedre og billigere, men vi skal altså ansøge inden 31. marts, forklarede Ole F. Holleufer.

Hans forslag fik støtte hele vejen rundt - i hvert fald så vidt angår at sende en ansøgning.

Borgmester Ole Bondo Christensen bemærkede dog tørt, at måske skulle Furesø Kommune sende et tilbud om at give Staten et serviceeftersyn i bestræbelserne på at afbureaukratisere.