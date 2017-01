Furesø Bibliotekerne klarer sig fint i en brugerundersøgelse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekerne scorer gode karakterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekerne scorer gode karakterer

Furesø - 04. januar 2017 kl. 15:32 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er overvejende kvinder, der bruger Furesø Bibliotekerne, og gennemsnitsbrugerne af 59 år.

Det er to af konklusionerne på Kulturministeriets nationale brugerundersøgelse af folkebiblioteksområdet i 2016. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undersøgelsen blev udført i maj-juni 2016 og bygger på 667 besvarelser blandt brugerne på Furesø Kommunes tre biblioteker. Farum stod for 73 procent af besvarelserne, men Værløse nåede 21 procent og Hareskov seks procent.

Rapporten giver kommunen et overblik over, hvordan bibliotekerne klarer sig i forhold til landets øvrige biblioteker, og det står rigtig godt til. På landsplan scorer bibliotekerne 88,3 point ud af 100 mulige - og i Furesø er tallet 88,6.

Det bør dog noteres, at undersøgelsen kun medtager brugere over 16 år, hvorfor besvarelserne vurderes at være foretaget af forældre eller bedsteforældre, der nødvendigvis ikke har kendskab til de aktiviteter, som bibliotekerne har målrettet de unge.

32 procent af brugerne kommer i hverdagen mellem klokken 16 og 19, mens tidsrummet mellem klokken 10 og 13 har 26 procent af besøgene, og tidsrummet klokken 13 til 16 har 23 procent.

75 procent af de adspurgte bruger biblioteket hyppigt eller af og til - oftest for at låne bøger, men mange benytter sig også af arrangementerne for voksne.

Skønlitteratur og arrangementer for voksne er de tilbud, der lever bedst op til brugernes behov.

91 procent synes, at biblioteket er et rart sted at være, og 77 procent mener, at biblioteket er et sted, hvor man bliver inspireret. Stort set alle mener, at de får den hjælp af personalet, som de ønsker. 69 procent foretrække at bruge biblioteket, når der er personale, og 74 procent synes, at det er let at anvende de tekniske låne- og afleveringsmuligheder.

92 procent kender til, at Borgerservice findes på biblioteket, og af disse har 75 procent benyttet sig af servicen. 69 procent mener desuden, at biblioteket har en behagelig atmosfære, som Borgerservice kan nyde godt af.

Furesø Bibliotekers hjemmeside scorer dog lavere end landsgennemsnittet, når det gælder om letheden ved at finde rundt på hjemmesiden.

Furesø Kommunes forvaltning har foreslået, at Borgerservice med personligt fremmøde samles i Værløse.

Det har medført en reaktion fra Farum Kommunes tidligere borgmester, Flemming Oppfeldt (V), der blandt andet bemærker:

- Noget tyder på, at Furesø Kommune stille og roligt lukker betjeningen for borgerne i Farum. Rådhuset bliver flyttet til et nyt byggeri i Værløse. Men borgerbetjeningen på biblioteket i Farum bliver også lukket. Det har byrådet besluttet. Det er ulogisk, idet de fleste borgerhenvendelser netop kommer fra Farum. Derfor burde betjeningen i Farum opretholdes, hvis man ser det ud fra et borgervenligt synspunkt. Det er også i strid med de løfter som alle partier gav forud for sidste kommunevalg, anført af borgmesteren: Furesø Avis 21. marts 2013, citat: »Et samlet rådhus er endnu et vigtigt skridt i den retning, der samtidig understøtter Furesø som en samlet kommune. Samtidig har vi lagt vægt på, at der også fremover være borgerbetjening i de enkelte bydele (på bibliotekerne, red.)«, siger Ole Bondo. Citat slut.

I Farum forventes det, at når Sundhedsplejen rykker ind i Farum Kulturhus, så vil det styrke samarbejdet omkring tilbud til børn og unge.