Bemærk de små signaler på indbrud

Sommeren har været travl for den slags gæster, man ikke selv inviterer. Grundejerforeninger, kommune og politi arbejder på ny sammen om at bremse tyvene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det væsentligste værn mod indbrud er stadig, når vi som naboer og forbipasserende hjælper med at passe på hinandens ejendele. Vi skal tillade os selv at studse over, når tingene ikke er som de plejer at være. Vær opmærksom i dit område, og når du færdes på villavejene på vej mod stationen eller arbejde. Hils på folk, du ikke kender, og spørg til deres ærinder. Det er stadig det bedste råd, den enkelte borger kan følge, hvis vi skal komme indbrud i forkøbet, siger Finn Bernth Andersen, der er vicepolitiinspektør og stationsleder på Station Syd.

Oven på en stribe indbrud i Farum, er de lokale grundejerforeninger begyndt at registrere indbrudstyvenes små signaler til sig selv og hinanden om, hvilke boliger, der står tomme i løbet af dagen. Et stykke brød på trappestenen, en nål med sytråd ved dørkarmen eller en lille hvid sten ved hoveddøren er nogle af de små tegn, som tyvene ifølge foreningerne bruger i deres forberedelse.

- Selv om det er frustrerende at opleve, at tyve har fokus på ens boligområde, er initiativet er et godt eksempel på, hvordan grundejerforeningerne er de bedste til at sætte ind, når et kvarter kommer i indbrudstyvenes søgelys, siger velfærdsdirektør i Furesø Kommune, Niels Milo Poulsen, der koordinerer forebyggelsen med politiet.