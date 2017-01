Henriette Moos - yderst til venstre - ses her ved en tidligere lejlighed om Laanshøj i selskab med blandt andre borgmester Ole Bondo Christensen. Privatfoto

Beboerformand: Alle taber i Laanshøj

Furesø - 16. januar 2017 kl. 05:48 Af Jimmy Rømer

Som reaktion på artiklen i Frederiksborg Amts Avis den 12. januar - Delte meninger om Laanshøj-lokalplan - kalder formanden for Beboerforeningen Laanshøj, Henriette Moos, hele lokalplansprocessen omkring Laanshøj på den tidligere flyvestation som »mildest talt en ret uskøn og pinagtig affære«.

Hun har deltaget i, hvad hun kalder »den såkaldte dialogproces« igennem det seneste år og er særdeles kritisk.

- Laanshøj-udbygningen er en varm kartoffel i Furesø Kommune - og den blev ikke koldere under borgermødet for nyligt, hvor den nye lokalplan 122 blev præsenteret, bemærker Henriette Moos, og hun uddyber:

- Den nye lokalplan indebærer massiv overudbygning på 50 procent i forhold til rammerne i den kun 12 år gamle nuværende lokalplan med rygdækning i ændrede bebyggelsesgrader, som viser sig at være talfifleri af værste skuffe, når man går beregningsgrundlaget efter. Resultatet er et brandudsalg af kommunens største kronjuvel - naturen - og store afledte konsekvenser for trafikafvikling og institutioner i hele det vestlige Værløse.

Henriette Moos mener ikke, at kritikken af udbygningsplanerne på nogen måde er ny for politikerne.

- Den er blevet fremført fra alle sider i det seneste år fra cirka 1000 borgere i kommunen, fra samtlige naturforeninger og fra erhvervslivet. Faktisk skal man lede med lys og lygte efter nogen som helst i Furesø Kommune der bakker projektet op - altså udover entreprenøren Realdania og så Furesøs lokalpolitikere, anført af borgmester Ole Bondo Christensen (S), som åbenbart er helt tonedøve overfor for de borgere, de er valgt af og det erhvervsliv, som de bryster sig af at ville så meget godt.

Den gældende rammelokalplan, som alle nuværende beboere har indrettet sig efter, er åbenbart ikke det papir værd, den er skrevet på.

Formanden for beboerforeningen mener, at Laanshøjs udbygning er blevet et symbol på politisk uhæderlighed af værste skuffe og en lukket klub af politikere, der klapper hinanden på ryggen og ikke tør udfordre hinanden.

- Og det rammer ekstra hårdt i en kommune, hvor sårene først lige er ved at læges efter et tvangsægteskab og mindelser om en om tidligere bykonges berygtede enegang. Vi er desværre alle tabere i denne proces - politikerleden styrkes, borgerne fratages store naturmæssige værdier, dyrelivet indskrænkes og det daglige trafikkaos på indfaldsvejene forværres betragteligt, siger Henriette Moos.

Hun synes, at kommunen misser århundredes chance for at skabe et af Danmarks mest spændende byudviklingsprojekter omkring den kulturhistoriske perle, som den 100 år gamle Nordlejr på den gamle flyvestation er, da den indkapsles i standardbyggeri helt uden en samlende arkitektonisk vision.

- Kun Realdania må sidde og gnide sig i hænderne - de scorer kassen på Laanshøj - og bruger sikkert overskuddet på prestigeprojekter andre steder i landet, der vedligeholder deres brand som filantropisk mæcen. Vi sidder derfor som borgere stadig tilbage med ét stort ubesvaret spørgsmål til vores politikere: Hvorfor? Hvilke reelle fordele får kommunen ud af dette projekt? Hvis interesser er det I som politikere varetager med denne lokalplan, som ingen af os, der har stemt på jer, går ind for?, slutter Henriette Moos.

Lokalplanforslag 122 er sendt i offentlig høring i december 2016 og ni uger frem.