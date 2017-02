Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse trækker igen overskrifter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Beboerforening chokeret over borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboerforening chokeret over borgmester

Furesø - 14. februar 2017 kl. 06:08 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række beboere i Laanshøj føler sig - igen - alvorligt trådt over tæerne, efter de har fået kendskab til en intern mail fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) til en række udvalgte byrådspolitikere - den såkaldte »holdningspapirkreds« - om udbygningsplanerne på Laanshøj på den tidligere flyvestation i Værløse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tidligere har beboerne været kritiske overfor hele processen omkring blandt andet bygningsprocenten, og denne gang finder de det uforståeligt, at borgmesteren to dage inden høringsfristen udløber i forhold til Lokalplan 122 bemærker, at han på baggrund af et enkelt høringssvar er fortrøstningsfuld med hensyn til at »lande høringsprocessen i god ro og orden«.

Høringssvaret er fra Grundejerforeningen Laanshøj, der repræsenterer alle 12 grundejerforeninger i Laanshøj.

Men at borgmesteren er fortrøstningsfuld, er både en fordrejning og en forskønnelse samt ikke mindst foruroligende, mener en af de 12 grundejerforeninger, Beboerforeningen Laanshøj. I et brev til samtlige byrådsmedlemmer - og ikke kun de af borgmesterens udvalgte - bemærker bestyrelsen i beboerforeningen, at Ole Bondo Christensen i den omtalte mail skriver en række ting, som Grundejerforeningen Laanshøj slet ikke kommer ind på. Det gælder ifølge Beboerforeningen Laanshøj, at grundejerforeningen glæder sig til udbygningen og udsigten til flere medlemmer i foreningen, samt en bemærkning om, at »Der er ingen tvivl om, at GF Laanshøj repræsenterer et stort flertal af beboere i Laanshøj«.

Og for det andet undlader borgmesteren at kommentere den kritiske del af høringssvarene, blandt andet fra beboerforeningens 140 husstande. Her afvises det bestemt, at Lokalplan 122 kan vedtages med opbakning fra et stort flertal i Laanshøj.

- Vi anser det derfor yderst beklageligt, at borgmester Ole Bondo Christensen endnu engang vil kortslutte høringsprocessen med skabelsen af et »holdningspapir 2« gennem hvilket han forsøger at få flertal for justeringer til LP 122, han allerede har forfattet, inden høringsfristen er udløbet og høringen behandlet, skriver bestyrelsen for Beboerforeningen Laanshøj til byrådsmedlemmerne.

Beboerforeningen er chokeret over borgmesterens håndtering af sagen, og de mener, at der direkte er tale om manipulation. Foreningen mener ligeledes, at de demokratiske processer med høringer og dialoggrupper har været de rene skueprocesser.

- Vi håber, at I som folkevalgte politikere vil reagere på borgmesterens foragt for borgernes ret til at afgive høringssvar i den politisk meget anpriste høringsproces ved færdigbehandlingen af LP 122, skriver beboerforeningen videre i henvendelse til byrådsmedlemmerne.

Ole Bondo Christensen mener, at hans mail er et udtryk for rettidig omhu, og han finder det forkert at kalde høringen for en skueproces. I den pågældende mail beskæftiger han sig udelukkende med høringssvaret fra Grundejerforeningen Laanshøj, og alle høringssvarene skal inddrages i den videre proces, fastslår han .

Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm, mener, at der tale om politisk frækhed, når Ole Bondo Christensen udlægger et høringssvar på den kritiserede facon.

- Det må være op til de øvrige personer i »holdningspapirkredsen«, om de kan acceptere borgmesterens fortolkning. Jeg er i den situation, at jeg stadig deler beboernes bekymringer og holdninger i forhold til bebyggelsesprocenten. Bondos holdninger bør i hvert fald faktatjekkes, siger Øjvind Vilsholm.

Liberal Alliances Ole F. Holleufer mener, at der fra kommunens side har været tale om en skinproces, der har skullet legitimere, at der rent faktisk har været en borgerinddragelse.

- Der er jo tale om et kommunalt dekret, og det er pinligt at kalde det for borgerinddragelse. Jeg mener stadig, der er tid til at lave en aftale i forening med de kompetente borgere i Laanshøj, der har købt bolig i tiltro til, at en aftale var en aftale. Kommunen optræder uklædeligt, siger Ole F. Holleufer.

Lokalplanen for at udbygge Laanshøj til en sammenhængende bydel har nu været i høring. Politikerne vil nu nærstudere høringssvarene, der skal bruges til at gøre en god plan endnu bedre. Det samarbejder et bredt flertal i Furesø Byråd nu om.

Furesø Byråd - og før det Værløse Byråd - har i mange år arbejdet for at skabe en sammenhængende bydel i Laanshøj. Kommuneplanen for udbygning af området har været på plads i mere end 10 år. Nu skal en ny lokalplan sikre, at visionerne kan realiseres. Politikerne vil nu vurdere alle de indkomne høringssvar og nøje vurdere, hvordan høringssvarene kan bidrage til at gøre planen for udbygning af Laanshøj endnu bedre.

Målet er at skabe nye velfungerende boligområder i de grønne omgivelser med plads til både nye børnefamilier og til seniorer. Byggeriet skal arkitektonisk og æstetisk spille sammen med det eksisterende kaserneområde. I forbindelse med udbygningen vil der ske en forbedring af trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Kirke Værløsevej, Lejrvej og Sandet til glæde for både bilister og cyklister.

Både de nuværende og de kommende beboere i Laanshøj vil få glæde af nye fællesfaciliteter og et fælleshus for hele området. Naturen vil blive sikret gennem bevarelse af træer og grønne områder, en økologisk forbindelse i øst og syd samt let adgang til de store naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård og Præstemosen. Efter den planlagte udbygning vil Laanshøj fortsat være et af de mindst bebyggede og mest grønne boligområder i Furesø.

GF Laanshøj, der er en paraplyorganisation for de 12 eksisterende grundejerforeninger i området, står bag et af de mange indkomne høringssvar. Heraf fremgår blandt andet, at kommune og grundejerforeningerne i fællesskab bør evaluere trafikudviklingen et år efter udbygning af området for at vurdere behovet for yderligere trafikreguleringer internt i Laanshøj. Det fremgår også af høringssvaret, at man ønsker klarhed vedrørende de økonomiske forpligtelser ved fremtidig vedligehold af vandtårnet og andre fælles faciliteter i området.

Det er høringsvar som disse, politikerne nu skal analysere nærmere.

- Høringen er afslutningen på en lang proces, hvor vi løbende har fået bidrag og kommentarer fra en bred kreds. Vi er glade for de mange bidrag, som sammen med de cirka 100 senest indkomne høringssvar giver udvalg og byråd sikkerhed for, at sagen er belyst fra alle tænkelige vinkler, inden den endelige beslutning træffes, siger udvalgsformand John Ingemann Allentoft (K). Og han uddyber:

- I den forbindelse skal vi finde de bedst mulige løsninger vedrørende arkitektur, trafikafvikling og naturbeskyttelse.

Lokalplanforslag 122 skal diskuteres på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. marts og i Økonomiudvalget den samt i byrådet den 29. marts.