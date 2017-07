Send til din ven. X Artiklen: Badutspringere går forgæves Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badutspringere går forgæves

Furesø - 20. juli 2017 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værløse: Med etableringen af en ny hal ved Søndersøskolen skulle man tro, at de lokale gymnastikforeninger fik dækket behovet for tider til springhold, men behovet er nærmest umætteligt.

For Værløse Gymnastikforening bød den første sæson på tider i hallen tirsdag og torsdag fra 16 til 22, men op til den kommende sæson blev det ændret. Farum Familie Svøms udspringere og Skiklubben Hareskovs freestylere overtog fire timer om tirsdagen.

Altsammen til stor frustration for Værløse Gymnastikforenings formand Gitte Dahl, som efter henvendelse til Folkeoplyningsudvalgets lokaleudvalg har fået råderetten over en tredjedel af springarealet tilbage i disse fire timer.

- Vi har ikke plads i hallens springområde i forhold til det behov, der er i lokalområdet. Det er svært for mig at forklare medlemmerne, at der ikke er plads til børn fra Søndersøskolen lige ved siden af, når der er plads til udspringere og skiløbere langvejs fra, lyder det fra Gitte Dahl.

Værløse Gymnastikforening har lige over 1000 medlemmer. Der er plads til 100 gymnaster på springholdene, men op mod 300 vil gerne ind på holdene.

Værløse Gymnastikforening arbejder tæt sammen med Farum Gymnastikforening, som har råderetten over springområdet mandag og onsdag fra 16 til 22.

- Vi er en breddeforening, mens Farum har elite. Vi arbejder tæt sammen, og jeg søger ikke tider mandag og onsdag, fastslår Gitte Dahl.

Værløse Gymnastikforenings problemer møder forståelse men heller ikke mere hos formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Helle Katrine Møller (RV).

- De overordnede principper er, at vi gerne vil have børn og unge til at dyrke idræt, og derudover ser vi gerne en mangfoldighed i idrætsformer. Det indebærer, at bare fordi man er stor, er det ikke sikkert, at man får det hele. Folkeoplysningsudvalget lokaleudvalg har været inde over en ekstra gang, og de andre klubber har vist imødekommenhed, siger Helle Katrine Møller og fortsætter:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at man bruger 20 millioner kroner af borgernes penge på en hal, og så er der utilfredsstillende for brugerne. Det er jo sådan set andre børns mulighed for at dyrke den idræt, de har lyst til, man toppes om.

mikkel