Antallet af indbrud i Furesø er faldet

Nordsjællands Politi og Furesø Kommune konstaterer med tilfredshed, at antallet af indbrud i Furesø Kommune er for nedadgående, sammenlignet med de foregående par år. De aktuelle tal for første halvår af 2017 kommer lige umiddelbart efter en travl uge, hvor politiet måtte rykke ud til seks villaindbrud, og derfor minder politiet nok engang om, at du skal indbrudssikre dit hus, inden du drager på ferie.

- Vi går nu ind i en ferietid, hvor mange vil være væk fra deres boliger i perioder, og erfaringsmæssigt er det også her, der sker flere indbrud end normalt. Nordsjællands Politi gør en stor indsats for at forhindre og bekæmpe indbrud - dels ved operativt at være til stede i de områder, hvor der erfaringsmæssigt sker mange indbrud, ligesom vi gennemfører kampagner i boligområder for at få borgerne til dels at sikre deres boliger bedre og dels hjælpe hinanden med at holde øje med boligerne, siger Finn Bernth Andersen og tilføjer: