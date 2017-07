- Hvis Alternativet og jeg kommer i byrådet, vil vi lytte til forældrene. Og vi vil være på børnenes side. Altid, siger Katarina Ritz. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Alternativet vil lytte til forældrene

Furesø - 16. juli 2017

Alternativet i Furesø arbejder sig støt og roligt hen mod kommunalvalget i november og er så småt ved at få formuleret politikker på de forskellige kommunale kerneområder. De er nu klar med en plan for daginstitutionsområdet og benytter lejligheden til at præsentere Katarina Ritz, der er byrådskandidat. Hun er meget optaget af forholdene i daginstitutioner og skoler.

Selv om hun er Alternativist, er hun ikke helt grøn på området. Katarina er selv mor til tre børn og har i mange år været formand for bestyrelsen på Solhøjgård, det lille private fritidshjem i Stavnsholt. Inden det var hun medlem af og formand for områdebestyrelsen i Nordøst. Hun har derfor i mange år arbejdet med børnepolitik i Furesø, selv om hun er ny i lokalpolitik.

- Det er vigtigt for os, at vi får skabt rammerne for en mininumsbemanding på daginstitutionsområdet. De første år af menneskers liv er uhyre vigtige for deres udvikling resten af livet, og derfor er vi nødt til at se på hvor megen voksenkontakt, de får. 3-årige børn kan for eksempel ikke lære andre 3-årige at tale, siger Katarina Ritz i en pressemeddelelse.

Hun mener, at vi bør skabe rammer i daginstitutionerne, så ingen kommer til at stå alene med børnegrupper. Heller ikke i ydertimerne. Samtidig mener hun, at vuggestuegrupper ikke skal være større end 10 børn, og børnehavegrupper skal være på højest 20 børn.

- Det handler om at sætte fokus på, hvad vi ønsker for vores børn, i stedet for at stirre os blinde på nomeringsbegrebet og tal. Vi ser helst, at de ansattes tid bliver brugt sammen med børnene. Derfor vil vi have, at der er tre medarbejdere i vuggestuegrupper i minimum seks timer om dagen og fire timer for børnehavegrupper, forklarer Katarina Ritz.

Samtidig ønsker hun større selvbestemmelse til de enkelte daginstitutioner. De skal have mulighed for selv at styre deres økonomi, tid og pædagogisk arbejde.

- Vi går ikke ind for områdeledelse og vil meget hellere bruge ressourcerne i nærheden af børnene. Det betyder, at vi vil have rigtige forældrebestyrelser tilbage til de enkelte daginstitutioner og dermed afskaffe både områdebestyrelser og lokalråd, der for det meste står uden reel indflydelse, siger Katarina Ritz.

Alternativet i Furesø ønsker at sikre minimumsstandarder for normeringen også ved sygdom og har et ønske om at der kommer vikardækning ved sygdom. I dag e institutioner kun forpligtet til at sørge for vikardækning ved langtidssygemeldinger.

- Det giver dårlige vilkår for både medarbejdere og børn. Hvis Alternativet og jeg kommer i byrådet, vil vi lytte til forældrene. Og vi vil være på børnenes side. Altid, siger Katarina Ritz, mens hun understreger, at Alternativets politik er skabt på baggrund af forskning på området og erfaringer fra forældre i Furesø Kommune.