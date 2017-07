Ændret praksis giver økonomisk bet

Borgere i Furesø Kommune oplever, at de pludselig ikke kan få dispensation til deres byggeplaner. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Furesø - 13. juli 2017 kl. 05:59 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere bolighandler er tilsyneladende gået i vasken, og boligejere har kunnet se frem til et tab på op til 400.000 kroner, fordi Furesø Kommune pludselig har ændret praksis i forhold til at give dispensationer til overskridelse af det bebyggede areal på nyopførte huse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Venstres byrådsmedlem Lars Carpens er i hvert fald oprørt over kommunens handlemåde.

- Forvaltningen har ændret praksis uden overhovedet at få behandlet sagen politisk, siger han.

Lars Carpens kom i mindretal i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, der bakkede op om forvaltningens praksis, men venstremanden begærede sagen i byrådet, og her var der flertal for at se på sagen igen og grave et par spadestik dybere.

I byrådet redegjorde Lars Carpens for sagen, som han erkendte var »relativt teknisk«, men han var temmelig forarget og var blevet kontaktet af flere borgere, der er kommet i klemme med deres byggeønsker.

- Borgere, ejendomsmæglere og landinspektører har indstillet sig på kommunens hidtidige praksis, og nu er det helt uholdbart, at forvaltningen pludselig ændrer praksis - endda uden politisk inddragelse. Borgerne ved ikke, at der er ændret praksis, og det opdager de først, når byggetilladelsen skal behandles. Det er jeg temmelig harm over, sagde Lars Carpens.

Sagen blev debatteret længe i byrådet, inden det blev besluttet at sende den tilbage i udvalget.

Lene Munch-Petersen (S) pegede på, at der var forskellige opfattelse af sagen i udvalget, men hun mente, at politikerne måtte stole på forvaltningens udlægning af, at der kun har været en enkelt sag, og den skulle ikke skabe præcedens for at give dispensationer.

Heidi Storck (UP) tog forvaltningen i forsvar, og hun mente, at der var handlet i overensstemmelse med de politiske anvisninger.

Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten understregede, at han var uenig rent politisk med Lars Carpens i forbindelse med at give dispensation til mere byggeri. Men han var af den opfattelse, at Lars Carpens havde en væsentlig pointe, når han stillede spørgsmålstegn ved forvaltningens praksis.

Lars Carpens afviste, at der kun var tale om en enkelt sag, hvor folk har fået afvist deres byggeønske, fordi forvaltningen har ændret praksis.

Det mente borgmester Ole Bondo Christensen (S) dog, men han indvilligede i at sende sagen til fornyet behandling i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget for at forvaltningen kunne rede trådene ud.

Lars Carpens (V) har modtaget en række henvendelser fra borgere, der er kommet i klemme med deres byggeplaner, fordi Furesø Kommune nu reducerer deres byggeret.

Malene Østergaard er dybt chokeret over den pludselige ændring af en mangeårig praksis i forbindelse med at give dispensation.

- I forbindelse med opførelsen af vores nye hus, har vi haft energi og klima i fokus og valgt en nyudviklet konstruktion, der kombineret med jordvarme, og på sigt solceller, kan opfylde energiklasse 2020. Trods harmonien med Furesø Kommunes vision om at være en grøn bosættelsekommune med fokus på energibesparelser og miljø, har vi fået afslag på dispensation til en bebyggelsesgrad på 22,6 procent, siger Malene Østergaard.

Kim Frederiksen fik ligeledes afslag på at bebygge 22 procent, og det mener han er fuldstændig uforståeligt, når han kigger på naboens flotte etplanshus, hvor der er givet dispensation.

Både Malene Østergaard og Kim Frederiksen peger på, at listen af fortilfælde er lang, hvor der uden problemer er meddelt byggetilladelse med dispensationer på op til 28 procent - uden særlig begrundelse.

- Disse fejer kommunen nu af bordet med henvisning til, at der er begået fejl, samt til at praksis blev ændret efter kommunesammenlægningen i 2007. Flere af dispensationerne er dog tydeligvis givet efter sammenlægningen, og vigtigst, der er ikke udstukket nye politiske retningslinjer eller opdaterede byplanvedtægter, der ligger til grund for denne ændring i praksis, påpeger Malene Østergaard og Kim Frederiksen.

Lars Carpens har modtaget en mail fra Landinspektør Robert Jakobsen ApS, der har gennemgået alle 15 byplanvedtægter fra Farum Kommune, der stadigvæk er gældende. De er vedtaget i tidsrummet fra 1956 til 1976.

- Kommunen har løbende forøget den tilladte bebyggelsesprocent. Nu forsøger man at annullere en 40 år gammel administrativ praksis - endda uden at spørge politikerne, siger Lars Carpens.

Han glæder sig dog over, at det nu er besluttet at sendt sagen retur til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

- Forvaltningen påstår, at de ikke har ændret praksis. Jeg oplever, at de endda forsøger »cover up«. Jeg fornemmer til gengæld, at der blandt byrådsmedlemmerne på tværs at de politiske partier er en voksende forståelse for, at »ligebehandlingsprincippet« formentlig er overtrådt, bemærker Lars Carpens.

Han er dog stadig uforstående over for en mail fra Furesø Kommune, der er sendt som svar på en forespørgsel om omfanget på et byggeri på Fensmarks Allé i Farum. Forespørgslen peger på, at der er givet dispensation til en naboejendom. Kommunen svarer, at det er en fejl, der ikke kan gentages efterfølgende.

- Det svar finder jeg er uden nogen form for empati overfor borgerne, siger Lars Carpens.

I mellemtiden har BoligOne Faurholt & Berg dog skrevet en tredje købsaftale på ejendommen på Fensmarks Allé.

- Jeg forholder mig dog ikke til, om Furesø Kommune har ændret praksis. Jeg har håndteret sagen ud fra kommunens regler og forholdt mig til fakta. Men der er ingen tvivl om, at byggeprocenten har været et issue. De to første handler gik i vasken - den ene delvist af denne grund og den anden udelukkende af denne grund. Nu er huset dog solgt, men ikke til nybyggeri, men til en gennemgribende renovering, og det har selvfølgelig haft indflydelse på den pris, sælger fik, forklarer Linda Faurholt fra BoligOne Faurholt & Berg.

Lars Carpens udtalte i byrådet, at sagen kan have betydet tab op til 400.000 kroner for nogle boligejere.