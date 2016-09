Ældre kvinde snydt af gruppe af tricktyve

En 82-årig kvinde fra Farum anmeldte lørdag klokken 15.54, at hun var blevet udsat for et tricktyveri på Farum Hovedgade, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Her kom to eller tre kvinder hen til hende og begyndte at snakke med hende, og ville have hende til at skrive en adresse ned.