Marianne Bolvig har i årevis kæmpet mod møgbreve og uforståelige dagsordner i den kommunale verden. Foto: www.eaglestudio.dk Foto: Michael Ørneborg

Årelang kamp mod møgbreve

Furesø - 07. juni 2017 kl. 06:25 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere kommunikationschef i Furesø Kommune, Marianne Bolvig, har i årevis kæmpet mod uforståelige forvaltningspapirer, der sendes ud til borgerne og lokalpolitikere.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hun har kigget 12 dokumenter igennem, som en 30-årig kontantshjælpsmodtager har modtaget fra sin kommune og Udbetaling Danmark - og Marianne Bolvig er langt fra tilfreds, skriver Danske Kommuner. De nævnte dokumenter er ikke fra Furesø Kommune.

Et brev har for eksempel en sætning med 45 ord, og et andet har fire sider, hvor en nærmere gennemlæsning viser, at tre infobreve er identiske.

Marianne Bolvig arbejder i øjeblikket med 11 kommuner om at forbedre kvaliteten af politiske dagsordener, men allerede i 2014 var hun ude med en kritik af Furesø Kommune. Det var på det tidspunkt nemlig ikke kun borgerne, der havde svært ved at forstå meddelelserne fra kommunen. Også politikerne havde problemer.

Det drejede sig om en sag om et nyt politikkoncept, og der blev brugt ord i dagsordenen som styringsredskaber, resultatindikatorer, styringsdialoger, kædetræk, styringsindikatorer og implementering af effekter.

Marianne Bolvig fremhævede, at en landsdækkende analyse i DR i 2013 viste, at mere end hver femte byrådspolitiker ikke altid forstår det materiale, som de skal forholde sig til i det politiske arbejde, og en analyse fra året før fortalte, at hver fjerde byrådspolitiker har truffet beslutninger uden at have forstået sammenhængen.

Hun gav dengang det råd til Furesø Kommune, at sproget skal været let af læse og forstå, og fagudtryk og fremmedord skal begrænses.

I junis udgave af Danske Kommuner er det så kommunernes kommunikation med borgerne, som Marianne Bolvig tager fat på.

Blandt andet kritiserer hun følgende sætning, der er udsendt til en borger: »Kontanthjælpsloftet er nemlig indrettet på en sådan måde, at hvis du arbejder nogle timer om ugen, kan der skabes plads under kontanthjælpsloftet til igen at modtage hele eller del af den særlige støtte eller boligstøtte, som du står til at miste på grund af kontantshjælpsloftet«.

Når Marianne Bolvig underviser ude i kommunerne opfordrer hun gerne til, at medarbejderne prøver, hvordan det er at læse meddelelser på e-Boks på en mobiltelefon.

- Forestil dig at du står henne i Netto og skal scrolle fire tekst inklusiv et skema med oversigt over satser for kontanthjælpsloftet på en telefon. Alene mængden af information gør det vanskeligt. Men medarbejderne glemmer, at de skriver til digitale medier. Inde i vores hoveder tænker de stadig, at folk læser på papir, udtaler Marianne Bolvig blandt andet til Danske Kommuner.

Hun giver også sit bud på alternative forslag til overskrifter i e-Boks.

Når der for eksempel står: »Advisering om udbetaling«, forslår hun »Information om din kontanthjælp i september«. Og når et brev fra kommunen siger: »Bevillingsskrivelser loftafgørelsesbrev«, kunne der stå: »Sådan påvirke kontanthjælpsloftet din støtte«.

Marianne Bolvig håber, at borgerne på et tidspunkt rejser sig og siger, at den her kommunikation vil vi ikke finde os i.

- Et møgbrev er skrevet på »kommunsk«. Det er fyldt med svære ord og lange snørklede sætninger. Når jeg spørger borgere i fokusgrupper om kommunale breve, så siger de, at der ikke noget mere ydmygende og frustrerende, end at få et brev med ens eget navn på, som man ikke forstår. Det slider på kommunens image og koster ekstra ressourcer, bemærker Marianne Bolvig på sin hjemmeside bolvigkom.dk.

Flere kommuner tager ifølge DR kampen op mod kancellisproget, blandt andre Helsingør, Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner.