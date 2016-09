69-årig vidste ikke at han havde KOL

Lasse Alstrup på 69 år fra Furesø kender til at have KOL uden at vide det. Han gik til sin læge, fordi han var begyndt at hoste meget og havde meget slim i halsen. Han og lægen troede, at det var halsbetændelse, så han fik antibiotikakure to gange, uden at det hjalp. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.