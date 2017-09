5Z og insektmobilen

Anders Tøttrup er lektor ved Københavns universitet, Statens Naturhistoriske Museum. Det er ham, der har startet projektet med Insektmobilen med støtte fra Aage V. Jensen-fonden. Projektet er startet for at prøve at kortlægge Danmarks insektbestand- en bestand, ingen har tal på. Insektmobilen har brugt sommeren på de danske landeveje for at give et videnskabeligt svar på, hvad der egentlig klasker mod forruden. Insektmobilen vil køre de næste to somre for at få et sammenligneligt grundlag.