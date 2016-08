GoCook vakte opsigt, da det mobile køkken var på besøg i Farum.

5.A sprang på pizzavognen

Furesø - 30. august 2016 kl. 13:52 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig ramte GoCook on Tour Kvickly i Farum, hvor 23 elever fra 5.A på Stavnsholtskolen sprang om bord i det mobile tv-køkken og beviste, at børn sagtens kan være med i køkkenet, når der skal laves sund mad i hverdagen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var en vaskeægte børnefavorit, der var på menuen.

- Den klassiske pizza kan sagtens være både sund og varieret. Vi har hverken pølser eller pepperoni med på GoCook on Tour, men et stort udvalg af grøntsager, som børnene skaber 100 procent deres egen pizza med, fortæller Bente Svane Nielsen, projektchef for GoCook og fortsætter:

- Børnene savner slet ikke kødet, når de først får lov til at eksperimentere med de mange grøntsager og smage i pizzaen.

Dette efterår besøger GoCook on Tour 76 Kvickly butikker fra Bornholm til Skagen, og der bliver altså tale om Danmarks største pizza-turné i børnehøjde. Formålet er, at børn skal lære, at sund mad bestemt kan smage godt - og at den ikke behøver at være svær at lave.

Det er der nemlig brug for. Coops undersøgelser viser, at kun fire procent af danske børn er med i køkkenet på en almindelig hverdagsaften. Derfor er ambitionen for GoCook også at uddanne den første generation af børn og unge, som er bedre til at lave mad end deres forældre.

Det mobile køkken er en gammel, ombygget Citroën-bus, som børnene allerede kender fra udsendelserne »Gorm og 100% din ret« på DR Ultra og TV2.