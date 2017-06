400 løbere gav den gas helt til mål

De godt 400 deltagere oplevede at solen skinnede fra en skyfri himmel. Flere af deltagerne gav udtryk for, at de mange træer langs ruten gennem skoven og langs søen alligevel gav kærkommen skygge, og det medvirkede til, at der var overskud til at give den gas helt frem til mål. I mål var der medaljer til børnene på to kilometer ruten og diplomer til alle.