31-årige Serpil er bag rattet i den travle bus

Serpil Genc fra Værløse kan ikke forestille sig andet end at være buschauffør. Foto: Anchersen

Furesø - 01. september 2016 kl. 05:57 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er forkert at tale om Danmark som et lukket land. Tværtimod er danskerne utrolig glade og gæstfri.

Sådan lyder det fra den 31-årige buschauffør Serpil Genc, der fra sin position bag rattet i bus 4A i København møder hundredvis af søde og smilende danskere hver dag. Bussen er et slags socialt samlingspunkt for folk på tværs af alder, religion og bosted, og det har Serpils arbejdsplads tænkt sig at gøre mere ud af. Et nyt initiativ skal nemlig gøre bussen til et endnu rarere sted at være for alle.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Man kan ofte se i nyhederne, at det står slemt til med integrationen i Danmark. Men virkeligheden er anderledes og positiv, lyder det fra Serpil, der har tyrkisk baggrund og kom til Danmark for otte år siden.

- Det kan godt være, det er en kliche. Men hvis man smiler til verden, så smiler den altså tilbage til én. Jeg oplever danskerne som utrolig åbne og smilende mennesker, fortæller Serpil.

Hun er til daglig buschauffør på linje 4A, der er én af Københavns travleste busruter med over 10 millioner passagerer om året. Hver dag kører hun københavnerne frem til deres destination i sin elskede bus.

- Jeg møder hver dag en masse mennesker, og jeg smiler så meget, jeg overhovedet kan, til dem. Det gør, at passagerne også smiler tilbage til mig, siger Serpil.

I dag bor hun i Værløse med sine tre børn. Da hun kom hertil, oplevede hun en fantastisk modtagelse. Så nu ønsker hun at modtage alle, der kommer ind i hendes bus, med samme hjertevarme.

- Jeg vil så gerne give noget tilbage til de passagerer - de danskere - der for snart mange år siden tog så godt imod mig, da jeg kom hertil fra Tyrkiet, fortæller hun.

Bussen er som en cocktail af mange forskellige typer mennesker - og der plads til dem alle.

- 4A er min yndlingsrute, fordi der er mange passagerer. Der skal være gang i den, ellers er det kedeligt. Der er rigtig mange forskellige mennesker, forskellige farver, børn, voksne og ældre. Nogle har supertravlt, andre er på vej på familieudflugt, og der skal være plads til dem alle, forklarer Serpil.

Hun er ansat hos busselskabet Anchersen, der står for driften af linje 4A. Inden hun blev buschauffør, havde hun flere forskellige småjobs i Danmark. Men i dag kan hun ikke forestille sig andet end at køre bus.

- Det er så fedt at køre bus. Jeg kunne ikke have et andet job, fortæller hun.

Hos Anchersen har man fokus på at skabe en god forbindelse mellem chauffører og passagerer.

- Det er vigtigt for mig, at chaufføren har personlig udstråling. Derfor arbejder vi også meget med, at chaufførerne selv rykker pilen i en positiv retning og gør en forskel for hver enkelt passager, fortæller Poul Anchersen, direktør i Anchersen.

Han startede som 22-årig selskabet op med én bus tilbage i 1997. I dag er der 441 ansatte og 130 busser. Men ambitionerne stopper ikke ved at køre bussen gennem byen på bedste vis. Han og de ansatte i Anchersen vil mere end det, og derfor har selskabet taget initiativ til projektet #4ALL.

- Ligesom jeg synes, at det er rigtig dejligt at køre 4A, så skal passagererne også synes det, siger Serpil og fortsætter: Nu prøver vi så noget helt nyt med 4A. Eller rettere noget helt nyt for 4As passagerer, og alle dem, som arbejder og driver forretning langs ruten. Det bliver så spændende, siger han.

Der var mere end 10 millioner passagerer på linje 4A i 2015. Linje 4A er cirka 20 kilometer lang og kører mellem Svanemøllen og Lergravsparken eller Ørestad.

Læs mere om projektet #4ALL på www.anchersen.dk/#4All.