Send til din ven. X Artiklen: 13 kvinder klar til politisk bølgegang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

13 kvinder klar til politisk bølgegang

Furesø - 22. august 2017 kl. 10:06 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØBAD: Syv ud af 21 medlemmer af Furesøs byråd er kvinder og blot en ud af ni spidskandidater til det kommende valg er en kvinde. På den måde afspejler byrådet i Furesø Kommune på glimrende vis tendensen i samfundet.

Inge Storm fra Liberal Alliance og Tine Hessner fra det radikale venstre tog tyren ved hornene og inviterede kvindelige kandidater til byrådet på sejltur lørdag formiddag. Meget symbolsk på Furesøens urolige vande

- Formålet med turen var at lære hinanden at kende, danne netværk og ikke mindst gøre opmærksom på, at der er masser af dygtige og modige kvinder, som denne gang stiller op til byrådet, for det er jo ikke en naturlov, at mænd skal have 2/3-del af byrådspladserne og 2/3 af formandsposterne i kommunen, lyder det fra Inge Storm og Tine Hessner.

Juristen Birgit Pichat gav kandidaterne gode råd med på vejen.

- Man skal være autentisk i det man står for, være bevidst om sit værdisæt og kommunikere det klart.Herunder også gøre opmærksom på sig selv via pressen, sociale medier og i netværk, lød de gode råd.

Hård tone

Blandt de 13 kandidater på sejlturen var Socialdemokraternes Bettina Ugelvig Møller. Med en baggrund i kommunikationsverdenen og som skolebestyrelsesformand gik hun ind i valgkampen med åbne øjne.

- Jeg tror, at kvinders forbehold for at gå ind i lokalpolitik meget har med tid, takt og tone at gøre, siger Bettina Ugelvig Møller.

Især kandidater med børn og fuldtidsarbejde er hårdt spændt for.

- Hvis vi ser i samfundet generelt, er flere kvinder end mænd på nedsat tid - det vidner om, at familierne eller kvinderne selv vælger at prioritere tid til familien. Da en del af de kvindelige kandidater har mindre børn samtidig med, at de har en karriere ved siden af, må vi prioritere anderledes, når vi går ind i politik. Som kandidater skal vi følge med hele tiden, så det bliver hurtigt et 24 timers job, lyder det fra den socialdemokratiske kandidat.

En anden vigtig faktor er den hårde tone i politik. Det appellerer ikke nødvendigvis til kvinders natur.

- Politik kan være et hårdt miljø. Det bliver hurtigt meget personligt og konfronterende i medierne. På bådturen havde vi en ægte nysgerrighed overfor hinanden. Det er mit håb, at vi kvinder kan tage den nysgerrighed med over i den politiske verden. Lokalpolitik er nemlig rigtig sjovt, spændende og udfordrende siger Bettina Ugelvig Møller.

mikkel