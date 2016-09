10.000 dejlige kulturkroner venter

De 10 er: Alf Blume, formand for Danmarks Naturfredningsforening Furesø, Niels Bødker Thomsen, bestyrelsesmedlem i Værløseegnens Historiske Forening, Nina Nørager Nielsen, Værløseegnens Historiske Forening, Anders Ahnfelt Rønne, leder af Egnsteater Furesøen, Michael Olsen, leder og forpagter af Furesøbad, Charlotte Søllner Hernø, formand for Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening, Elsebeth Lauridsen og Kaja Pihl, frivillige i forhold til indsats for god modtagelse af Furesø Kommunes flygtninge, Karen Palsgaard og Linda Ditzel, formand og næstformand for Folkehaver i Farum, Ole Seyler, operatør i Grafen, Farum Biografforening og Henning Bek, formand for Skovhusets bestyrelse.