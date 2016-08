Formanden og næstformanden for Farumsødal Boligselskab går i rette med Mogens Dalboe. Foto: A. Nordtoft

- Afdelingsformand kører sit eget løb

Furesø - 31. august 2016 kl. 06:18 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en stort opsat artikel i Frederiksborg Amts Avis den 23. juli 2016 udtrykker Mogens Dalboe en række synspunkter, som ikke deles af Boligselskabet Farumsødal, hvis formand og næstformand, Henning Thomsen og Karin Beyer, gerne understreger, at artiklen på flere måder giver læserne et fejlagtigt indtryk af de faktiske forhold.

Boligselskabets aftaler med Furesø Kommune, herunder aftaler om hvilke boliger i de forskellige afdelinger, kommunen kan råde over til boligsociale opgaver, varetages udelukkende af bestyrelsen for det samlede boligselskab, Farumsødal.

- Den enkelte afdeling har ikke mandat til at føre generelle boligpolitiske forhandlinger med borgmesteren eller kommunens forvaltning, bemærker Henning Thomsen og Karin Beyer,

I Farumsødals bestyrelse er der enighed om, at udlejningsaftalerne skal tages op til overvejelser på ny. Den diskussion tager bestyrelsen internt.

- Men vi vil gerne understrege, at kommunen nu visiterer borgere, helt i overensstemmelse med de gældende aftaler. Det er naturligt, at man i særlig grad henviser borgere, der på grund af helbredsproblemer har særligt behov for en tilgængelig bolig uden trapper. Og p.t. kan vi ikke se, at kommunen har mulighed for at visitere disse borgere til andre boliger, forklarer formanden og næstformanden.

Det er helt rigtigt, at der følger forpligtelser med, når man flytter ind i en almen bolig. I Farumsødals afdelinger har beboeren normalt selv ansvar for indvendig vedligeholdelse som rensning af afløb, maling og så videre, og hvis der er en mindre privat terrasse og have, så skal man selv vedligeholde denne. Hvis en vandhane går i stykker kommer boligselskabets folk og klarer problemet.

Har man behov for det, yder kommunen hjælp til rengøring - om end i beskedent omfang. Men kommunen giver ikke hjælp til vinduespudsning, pasning af plantekrukker, lugning, hækkeklipning med videre.

- Vi vil tage initiativ til at undersøge kommunens visitationspraksis for at sikre, at de borgere, der tilbydes en almen bolig i vores boligselskab, bliver vurderet reelt og tilstrækkeligt tydeligt bliver gjort opmærksom på de forpligtelser, der følger med. Der er noget der tyder på, at dette ikke altid er tilfældet, siger Henning Thomsen og Karin Beyer.

Man kan mene, at når kommunen visiterer personer, der på et tidspunkt ikke er i stand til selv at klare de forpligtelser, der følger med boligen, så må kommunen kompensere personen eller afdelingen for eventuelle merudgifter. Det vil naturligvis kræve en politisk beslutning og en forventelig skattestigning.

- Når man betænker de alvorlige nedskæringer, der år for år - og også helt aktuelt - sker i de ydelser, som Furesø Kommune bevilger, så virker dette helt urealistisk. Det er ellers et godt og solidarisk princip, at det store flertal, bidrager til at kompensere de få, som har alvorlige handicap. Under alle omstændigheder, er det væsentligt at understrege, at mennesker med nedsat førlighed også har værdi og krav på en anvendelig bolig, siger Henning Thomsen og Karin Beyer.

Mennesker, der kommer op i årene og ikke længere synes, at det er overkommeligt at passe en stor villa med stor have, skal være velkomne til at søge en lejlighed i en af Farumsødals afdelinger. Men alder alene er ikke nødvendigvis et kriterium for, at kommunen skal sørge for en passende bolig til en.

Hvordan løser man så de praktiske opgaver i en bolig med lille have, hvis man ikke har fuld førlighed?

- Første svar er naturligvis, at man må søge hjælp i sit nærmeste netværk, familie og venner. Derudover vil en del kunne betale for assistance fra en vinduespudser eller havemand. Vi er klar over, at der er borgere, som ikke har mulighed for at skaffe sig hjælp fra netværk eller betalt assistance. I disse tilfælde vil det være godt at kunne henvise til muligheder for at få hjælp af frivillige, siger formanden og næstformanden og uddyber:

- Vi deltager gerne i et samarbejde med henblik på at samle oplysninger om, hvor man kan henvende sig, hvis man ikke kan hente den nødvendige hjælp i sit netværk. Endelig må hver boligafdeling løse de resterende problemer ved at beslutte hvilket serviceniveau, man betaler for over huslejen. For eksempel må en afdeling med mange beboere med fysisk handicap betale for at sikre en højere standard med hensyn til saltning og snerydning helt ind til hoveddøren, hækkeklipning og så videre.

At mennesker med helbredsproblemer generelt bor i kortere tid i afdelingen, som avisartiklen påstår, er bestyrelsen helt uforstående overfor.

- En beboer, der har boet kort tid i afdelingen skal selv afholde størstedelen af den såkaldte normalistandsættelse foruden selvfølgelig udgifter, der skyldes misligholdelse. I de særlige tilfælde hvor den fraflyttede eller boet efter personen ikke er i stand til at betale de skyldige udgifter, så er det kommunen, der skal betale. Sådan er reglerne for visitationsboliger, fastslår formanden og næstformanden.

Inden for det sidste år, er der sket to fraflytninger i Æblelunden. Den ene beboer havde boet der i næsten 20 år, den anden i knap to år.

- Sådan kan det variere, men det er ingen grund til at boligafdelingen skal beklage sig højlydt. Hvis man vælger at bosætte sig i en almen boligafdeling, må man være indstillet på at vise en vis solidaritet med de medborgere, som har særlige udfordringer. Almenboligloven siger i paragraf 5b: »Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor .......«, slutter Henning Thomsen og Karin Beyer,

Mogens Dalboe har via Farumsødal Boligselskab fået forelagt sagen, og han har følgende kommentar:

- Der er tale om etn værdig handlemåde af formand og næstformand og et ynkeligt angreb på bestyrelseskollega. Dertil faktuelle fejl der udstiller skrivernes manglende viden om forskelligheder i boligafdelinger i Farumsødal Boligselskab. Skriverne tillægger endog bestyrelsen holdninger, der ikke er debatteret, siger Mogens Dalboe.