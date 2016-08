Willumsen-mesterværk vender hjem efter 100 år

- Forud for værkets tilblivelse har Willumsen brugt otte år på intense studier af badekulturen. Man kan sige, at »Sol og ungdom er det endelige resultat af de mange års studier, og derfor er vi også rigtig glade for, at det er lykkes at få maleriet »hjem« for første gang i så mange år, og det bliver sammen med det måske mere kendte »Badende børn på Skagen Strand« hovedværkerne på udstillingen, forklarer presseansvarlig på J.F. Willumsens Museum, Maja Lykketoft.

Udstillingen er fordelt i forskellige rum over det meste af museet med start i »rum 1«, Reliefsalen, hvor de to store hovedværker bliver hængt op over for hinanden, så beskueren har mulighed for at sammenligne de to værker, der til forveksling ligner hinanden.