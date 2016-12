De lyserøde mobile diger - de såkaldte watertubes - ser ud til at have reddet de fleste fra oversvømmelser, men faren er ikke drevet over endnu. Foto: Martin Sylvest/ Scanpix

Watertubes ser ud til at holde

I Hyllingeriis i Hornsherred i Frederikssund Kommune står vandet 10-15 centimer står under kanten til de watertubes, der er lagt ud for at dæmme op for den stiende vandstand i Roskilde Fjord i kølvandet på stormen Urd. Hvis vandet når kanten, vil man overveje, om man skal evakuere, oplyser Frederiksborg Brand og Redning. Beredskabschefen vurderer, at vandet topper lige nu og vil begynde at falde. Det baserer han ud fra DMI's prognoser.