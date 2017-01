Voldsoffers campingvogn raseret

Et højt brag en nytårsaften lyder for mange måske ikke så mærkværdigt. Men når man som Jan Gyring i over et år har været udsat for vedvarende chikane, som kulminerede i starten af november, hvor Jan Gyring blev overfaldet af en maskeret mand, der slog ham i hovedet med en køllelignende genstad, ser man en sådan episode i en andet lys. Og det med god grund, skulle det vise sig på årets første dag.