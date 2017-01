Vikinger skal have ny høvding i 2018

- Jeg føler mig ikke specielt »opbrugt«. Men dengang jeg satte mig i formandsstolen, tænkte jeg, at det skulle ikke være i mere end 10 år, for det er også godt at lade andre komme til. Nu vil jeg gerne bruge mere tid på byrådsarbejdet, og jeg synes, det kan være lidt svært at kombinere det både at være formand for et politisk udvalg med vikingespillet og at have et job ved siden af. Men jeg holder ikke op med at deltage i vikingespillet, siger Jesper Wittenburg, der er medlem af Frederikssund Byråd for Socialdemokratiet, arbejder som statistiker, og som blev formand for Initiativraadet i 2001 og fortsatte som formand for Frederikssund Vikingespil, da foreningen blev stiftet i 2005.