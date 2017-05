Vikinger fejrede sommer i Tyrol

Af Casper Suk Thorlacius Over 200 brugere og ansatte i socialpsykiatrien var torsdag samlet på Kalvøen i Frederikssund til den traditionsrige idræts- og kulturfestival arrangeret af IF Vikingerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formand for Frederikssund Kommunes Sundhedsudvalg, Jesper Wittenburg (S), stod for åbningen af festivalen.

- Jeg har glædet mig til at få lov at åbne festivalen, for jeg ved, at jeg vil gå glad herfra. Jeg kender ingen andre steder, hvor alle deltagere er så glade, som man er her. Jeg er dybt imponeret over deltagerantallet, og det arbejde, som alle omkring festivalen har ydet, sagde formanden blandt andet.