Video: Vandpibebar skal give byliv

-J eg kendte ikke til Frederikssund i forvejen, men jeg var ude at køre en tur, hvor jeg kom forbi. Jeg så, at gågaden var helt øde, og det er jo synd. Så jeg åbnede cafeen for at skabe lidt liv, fortæller han.

- Det er alle slags mennesker, der kommer her, men størstedelen er unge mennesker. De siger, at det er fedt, at der er kommet noget nyt til byen, så de er fri for at tage til København, siger Sakr Kasem.