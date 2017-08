Se billedserie Ann Nørgaard formår at fange børnenes opmærksomhed, som her i teltet ved torsdagens børnekoncert, der åbnede Frederikssund Festival. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Til børnekoncert i regnbukser

Frederikssund - 03. august 2017 kl. 21:45 Af Tanja Straagaard Jensen og Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lige før, det dampede under teltdugen, da Ann & Aberne åbnede Frederikssund Festival med en forrygende børnekoncert torsdag eftermiddag, mens regnen silede ned udenfor, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Festivalens store børnekoncert, som er en fast tradition, plejer at foregå på den store friluftsscene.

Men torsdagens byger betød, at selv om Danske Bank havde udleveret 1000 billetter til daginstitutioner og familier, var der måske kun mødt lidt over 200 børn frem i festteltet sammen med næsten lige så mange voksne. Men Ann Nørgaard og hendes to musikere på guitar og bas havde fra første færd et fantastisk tag i børnene, der både kunne »danse som en chimpanse« og »hoppe som en loppe« i regnbukser og med bare arme.

- Ann & Aberne gør det altid godt. Vejret er noget møg. Men vi glæder os over, at vi har udsolgt til koncerterne torsdag og fredag aften i Valhal samt tredages billetterne, sagde Claes Wilhelmsen, formand for Frederikssund Festival.

Flere familier trodsede det dårlige vejr, heriblandt Tom Zinglersen, der havde taget sit fire-årige barnebarn Ann med for at opleve festivalens børnekoncert for første gang.

- Det er smaddergodt. Vi har været til festivalen flere gange, men det er første gang, vi har vores barnebarn med. Hun hygger sig helt vildt, siger Tom Zinglersen, som selv bor i Frederikssund.

- Jeg har selv lige været inde for at danse og synge med. Jeg kunne ikke lade være, smiler han.