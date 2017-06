Video: Nyt friplejecenter er klar i 2019

Hansensvej 8 i Frederikssund ved siden af Lidl og over for Sillebroens parkeringshus opfører det private plejefirma Attendo i samarbejde med Scandinavian Property Development det nye friplejecenter, som bliver bygget, så de kommende beboere får mulighed for at nyde godt af både wellness og udeliv, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Målet er at skabe gode rammer for beboerne, så de kan leve det liv, de ønsker. Vi får mulighed for at kombinere wellness og udeliv, men beboeren får hele tiden muligheden for selv at vælge, hvad de ønsker at være en del af, sagde regionschef i Attendo, Dorte Dahl, som oplyste, at man forventer at kunne holde rejsegilde i foråret 2018, og at plejecentret står helt klar til indflytning i begyndelsen af 2019.