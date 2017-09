Video: Milliardinvestering skudt i gang på bar mark

Sjældent har en bar mark ved Store Rørbæk fået så meget opmærksomhed, som det var tilfælde mandag eftermiddag, hvor der blev skrevet et nyt kapitel i fortællingen om Frederikssund Kommunes store og ambitiøse anlægsprojekt: opførelsen af den nye by Vinge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mandag blev første spadestik taget til den centrale del af den nye by, Vinge C, som skal stå klar i 2021.

Til den tid vil den bare mark være transformeret til en pulserende bydel, som skal huse 4000 borgere, daginstitution, kontorer, arbejdspladser, handelsliv og sidst men bestemt ikke mindst byens s-togstation, som i høj grad bliver et centralt omdrejningspunkt. Ikke blot for beboerne, men også for hele udviklingen af byen, som på sigt skal huse op imod 20.000 beboere.

- At der er så mange her i dag vidner om, at der er stor interesse for Vinge. I dag er da også en stor dag, fordi vi tager første spadestik til et helt nyt bycentrum. Det er ikke noget, der sker hver dag. Det er unikt, sagde John Schmidt Andersen (V) blandt andet.