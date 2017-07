Se billedserie Brian Mallinger og Jesper From fyrede kanonen af. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Kanonen bragede på slot

Frederikssund - 31. juli 2017 kl. 05:21 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag klokken 12 lød der et brag på herregårdsmuseet Selsø Slot. Der fyrede Jesper From og Brian Mallinger fra Historiske Soldater nemlig en modelkanon af til ære for publikum som et led i weekendarrangementet »Kanoner og Kyser«.

For andet år i træk havde Historiske Soldater slået lejr ved slottet, og to gange både lørdag og søndag kunne man se og ikke mindst høre kanonen i aktion.

- Vi viser, hvordan det var at ligge i lejr i et halvt år uden rent tøj og aldrig at kunne vaske sig ordentligt, fortalte Brian.

I Selsø Slots middelalderkøkken var Jeanette Johnsen og Susanne Andersen i gang med at lave mad til soldaterne, og i slottets sale kunne publikum blandt andet møde Lisa Ørting Jensen, der syede og fortalte om empiretøj.

Alt sammen for at skabe liv på slottet, hvor Elisabeth Holm Nielsen har været museumsleder fra 1. april i år og har følgende bud på, hvad publikum skal have ud af det.

- Helt basalt en rigtig god oplevelse. At de får set, hvordan soldater så ud før i tiden og lidt et indtryk af en soldaterlejr, og hvordan man så ud i tøjet og morede sig, og hvad det er for danse og hvilken musik de lyttede til, sagde Elisabeth Holm Nielsen.