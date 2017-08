Se billedserie De frivillige på S/S Skjelskør ville gerne have haft flere passagerer i denne sæson, for overskuddet går til at vedligehold dampskibet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: 102 år gammelt dampskib sejler ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: 102 år gammelt dampskib sejler ud

Frederikssund - 14. august 2017 kl. 05:03 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blæste en frisk vind, da det 102 år gamle dampskib S/S Skjelskør søndag stævnede ud på den første af dagens ture på Roskilde Fjord, og det lunefulde sommervejr med masser af regn og blæst har også sat sit præg på sæsonen.

- Vi er meget afhængige af vejret, og her i år har vi måttet aflyse en tur hver gang på grund af vejret. Hvis der falder 24 millimeter regn kommer der ingen af huse, og én gang har vinden været for alt for stærk, siger Kirsten Pontoppidan til Frederiksborg Amts Avis.

Hun er formand for Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, som har ejet skibet i 54 år med det ene formål at bevare det for eftertiden. Det er derfor skibet hver sommer tilbyder sejlture fra Frederikssunds Gamle Trafikhavn ud på Roskilde Fjord. Det har det gjort siden 1994, men i år har Skjelskør lige som andre udendørs aktiviteter lidt under den dårlige sommer.

Skibet har plads til 80 personer, og i gode somre kan gennemsnittet komme op på 50 passagerer, men der når det slet ikke op i år.

- Jeg har ikke tal på, men du kan roligt skrive for lidt, siger Kirsten, og foreningen, der kommer til at mærke det manglende passagertal på regnskabet, som ikke er kendt endnu.

- Overskuddet bruger vi jo til skibet om vinteren. Vi arbejder alle gratis, men vi har selvfølgelig løbende udgifter til materialer og forsikringer, siger Nicolai Mass, er er bestyrelsesmedlem.

Derfor er foreningen også meget glad for dem, der støtter skibets bevarelse ved at være passive medlemmer. Men det kan man altså også gøre ved at sejle en tur med skibet. Sidste chance i år er onsdag den 16. august fra klokken 19 til cirka 21 og søndag den 20. august, hvor der er tre ture af cirka en times varighed fra klokken 13, 14.30 og 16.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 14. august.