Venstre-kvinder skifter i byråd

Jette Christensen har tidligere været medlem af Frederikssund Byråd, idet hun som 1. suppleant for Konservative afløste Ole Søbæk i foråret 2011, og et års tid efter fulgte hun efter den daværende konservative gruppeformand Morten Skovgaard over i Venstres gruppe. Hun er også kandidat for Venstre til kommunevalget til november i år.

- Jeg vil gerne takke Emilie for hendes indsats i byrådet igennem de sidste knap fire år. Emilie har været et aktiv for Venstre, og jeg beklager at hun forlader kommunen, men ønsker hende held og lykke med »sit nye liv«. Samtidig byder jeg Jette Christensen velkommen tilbage for at kæmpe videre for det, hun brænder for, i byrådsgruppen, udtaler formand for Venstre i Frederikssund Kommune, Mikkel Hessner, i en pressemeddelelse.