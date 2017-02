En stolt og overrasket Pia Veltning modtog prisen på Frederikssund Station, inden hun blev kørt til Skibby for at fejre æren med sine kollegaer hos Keolis. Foto: Allan Nørregaard

Veltrænet buschauffør er årets sundhedsambassadør

Frederikssund - 08. februar 2017 kl. 16:38 Af Anders Bjerke

Årets sundhedsambassadør er 54-årige buschauffør Pia Velting, som med gåture og hjemmelavet ingefærdrik har fået kollegaerne op af sædet.

Onsdag eftermiddaag blev buschauffør Pia Velting fra Glostrup overrasket med Dansk Firmaidræts pris som årets sundhedsambassadør. Prisen blev overrakt til hende på Frederikssund Station, hvor hun til dagligt kører passagerer med busrute 316, der ender i Kulhuse på Hornsherred.

54-årige Pia Velting bruger fritiden på maraton og vandrerferier, og udover at være et godt eksempel har Pia organiseret daglige fælles gåture, som sørger for, at buschaufførerne får rørt sig før og efter deres vagter bag rattet.

Pia Velting har arbejdet for Keolis i 10 år, og hun holder motivationen oppe hos kollegaerne oppe ved blandt andet at brygge hjemmelavet ingefærdrik til dem.

Derudover har hun sørget for, at alle har fået en personlig skridttæller og arrangeret et såkaldt »tæl skridt event«, hvor buschaufførerne kunne samles om en sundere hverdag.

Prisen er et gavekort på 15.000 kroner fra Dansk Firmaidrætsforbund, som skal gå til et sundhedseksperimentarium for Pias arbejdsplads.